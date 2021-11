DISPUTAS.- Los pleitos en el PAN por la dirigencia estatal tienen mucho mar de fondo, están enfrentados los grupos de poder que lo han manejado en distintas épocas y poco tiene que ver la verdadera militancia. El llamado del diputado “mentiritas” Francisco Aguilar es sólo una muestra de la descomposición interna que se vive, pues una cosa es clara si hay quejas de que se ha rasurado el padrón, se debe investigar y no censurar las voces que piden un proceso interno limpio y sin trampas.

SIGUE PROBLEMA.- El tema del mal servicio del acueducto de la presa El Realito, seguirá presente, según se observó con la última descompostura, donde el Interapas, ni la Comisión del Agua tienen la capacidad para destrabar el problema, que no es de ahora sino de años, sin que ninguna autoridad cuente con los instrumentos jurídicos de resolverlo, el Interapas sólo cambió de titular, pero los problemas de abasto a la población continúa igual y no se observa cómo se vaya a resolver, si lo primero que plantearon fue el aumento a las tarifas, lo que no lo resuelve de ninguna forma.

SIN PIPAS.- Tras la nueva falla en el acueducto de El Realito, los usuarios afectados ya iniciaron sus reclamos al Interapas porque por ningún lado ven los famosos camiones cisterna que les abastecerían del vital líquido mientras se realizan las reparaciones. En cambio, los piperos particulares aparecen de inmediato, pero con tarifas que muchos no están dispuestos a pagar.

EL FRENTE NACIONAL.- El denominado FRECIN o Frente Cívico Nacional fue integrado por un grupo de opositores a López Obrador, no fue tomado muy en serio en las redes sociales, dicen que son los mismos que siempre han estado en contra de todo cuando no están en la nómina y pocos le ven futuro político.

EXCELENTE MEDIDA.- Poner orden en las vialidades de la zona de antros, es decir Himalaya entre Sierra Leona y Chapultepec, fue una excelente medida del ayuntamiento de la capital pues si los antreros quieren ofrecer un servicio integral, que construyan, renten o compren espacios para que sus clientes se estacionen; ojalá que este férreo control también lo apliquen los domingos en el mercado de Las Vías, donde ya hasta los puestos invaden la zona de tránsito vehicular.

SOS EN TROJES DEL SUR.- Vecinos de la Unidad Deportiva de Trojes del Sur, llamaron a la redacción de este diario para pedir a las autoridades policíacas que implementen algún dispositivo de seguridad porque hay tipos que corretean a las amas de casa cuando van a dejar a sus hijos a las escuelas y más aún a pequeñas estudiantes que se atraviesan a su paso y ni qué decir de los asaltos que están a la orden del día. ¡Servidos!

QUÉ ALGUIEN EXPLIQUE.- Bueno sería que las autoridades de Salud informaran sobre el tema de las nuevas cepas conocidas como Delta y Ómicron, sólo saben que son altamente peligrosas, pero entendamos que si hay algo desconocido no podemos contribuir a la lucha, por favor ¡explíquenos!

LIDERAZGO.- Falta poco para la renovación de la dirigencia de la Sección 26 del SNTE y en la huasteca, Gustavo Sáenz Soni se registró como aspirante con altas posibilidades de ganar ya que los “candidatos oficiales” siempre son los mismos y tienen varios periodos cambiando nada más de oficina, lo que tiene a la base del magisterio muy molesta. Los tiempos han cambiado y no se debe menospreciar ni minimizar a nadie, porque cualquier cosa puede ocurrir y desde Huichihuayán, la propuesta del profe Sáenz es fuerte.

CAMPAÑAS.- Se acerca la fecha para la renovación del Comité Directivo Estatal del PAN y, al menos dos de las aspirantes a la presidencia ya intensificaron sus campañas, especialmente de manera presencial ante los militantes inscritos.

ACCIDENTES.- Los taxistas causan el 70% ciento de los accidentes según estadísticas de la Policía Vial, por lo que la SCT debe meterlos en cintura y sancionarlos para evitar que corran como locos por las calles de la capital, le avienten los vehículos a los automovilistas, se peleen contra todos y usen su léxico de carretoneros cuando no los dejan pasar. No es posible que un servicio que se supone está concesionado pase por encima de las autoridades, deberían saber que concesión no es sinónimo de impunidad, por lo que se les debe condicionar los permisos a quienes abusan.