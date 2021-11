NO VIOLENCIA VS MUJERES.- En el marco del “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer”, el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de San Luis Potosí, abrió sus puertas a mujeres expertas sobre acciones encaminadas a la erradicación de la violencia de género, con el objetivo de impartir diferentes conferencias y actividades destinadas a la concientización de trabajadoras y trabajadores de la institución.

UASLP.- Parece que ya está muy bien de salud, el exsecretario general de la Uaslp, Marco Antonio Aranda, quien ahora está como gerente de la tienda Universitaria. Parece que no solamente se quiere jubilar de magistrado sino como universitario.

PÉSIMA.- Es lamentable que hayan designado como directora del Museo de la Máscara a quien fuera candidata a diputada local por el partido Movimiento Ciudadano, MC, Mireya Bernal, pues no sólo perdió la candidatura sino que además es la responsable del fallecimiento del área de festivales internacionales de la Secretaría de Cultura, al grado de que ya no hay encargado de dicho organismo. Combatió contra el Gallardismo y aún así la premiaron.

FRAUDE.- Ya se le hizo costumbre a los empresarios de espectáculos vender boletos para conciertos, bailes, obras de teatro o cualquier evento y después posponerlo, dejando al cliente indefenso, porque no puede exigir reembolso ya que a la hora de reclamar, aseguran que no se puede regresar el dinero porque no está “cancelado” sino “pospuesto”; del año pasado hay todavía eventos que no se han llevado a cabo y nadie responde, mientras que Profeco y demás autoridades brillan por su ausencia, y no se diga Comercio del ayuntamiento, que permite este tipo de arbitrariedades al seguir otorgando permisos como si nada pasara.

EJEMPLOS.- Desde marzo del año pasado en El Domo se anunció el evento con el grupo “Los Temerarios” y hasta la fecha no se ha llevado a cabo ni se llevará, como tampoco un evento de “Free Style en tu ciudad” en el antro llamado “Los Maderos” de Himalaya y a la fecha nadie responde. Ahora ocurrió con un show del excampeón mundial de boxeo Julio César Chávez, El Burro Van Rankin y Palazuelos, que fue pospuesto “para el próximo año”, entre muchos otros eventos similares; las empresas boleteras y de espectáculos haciendo de las suyas y quienes gastan su dinero, sin poder hacer absolutamente algo.

CONVENIO DE COLABORACIÓN.- El director general Samuel Herrera Chávez atendió a la reunión virtual donde se llevó a cabo la firma de Convenio de carta de intención sobre educación dual en la que participaron la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Secretaría de Estado de Formación, Investigación e Innovación de la Confederación Suiza en cooperación en educación dual y entrenamiento técnico y profesional. Seguro habrá muchos beneficios de este importante convenio para los estudiantes de los planteles.

RECONOCIMIENTO.- La diputada Aranzazú Puente hizo un reconocimiento al personal del sector salud que desde el inicio de la pandemia por Covid-19 se ha mantenido al “pie del cañón” para atender a miles de personas que han tenido que enfrentarse al coronavirus, al igual que en las campañas de vacunación en donde todas las instituciones están sumando esfuerzos para aplicar la dosis a la población.

CUMPLEN.- La LXIII Legislatura cumplió con el compromiso que asumieron de implementar un programa de austeridad, las primeras medidas que aplicaron fue bajar el 10 por ciento los sueldos de los legisladores, se eliminaron las compensaciones a funcionarios de primer nivel, las horas extra únicamente se van a pagar en casos que en verdad se justifiquen y a partir del año 2022 se va a eliminar el seguro de gastos médicos mayores para los legisladores. Empezaron bien en esta legislatura.

PERMISOS.- Sólo ocho vendedores se han acercado a la dirección de Comercio de Soledad de Graciano Sánchez, para solicitar una autorización para realizar su venta de guantes, bufandas y gorros que se suelen instalar en espacios públicos durante la temporada decembrina.