PROTESTA.- En Real de Catorce se realizó una protesta de vecinos, en contra de una empresa de huevo, que deposita sus desechos a cielo abierto, la denuncia fue retomada por medios nacionales, en la que se relató la contaminación que genera, lo que afecta a áreas sagradas de la zona de wirikuta de ese municipio y exigieron la intervención de las autoridades ambientales, tanto estatales como federales.

VILLA NAVIDEÑA.- El Gobierno del Estado prepara una Navidad mágica para los potosinos, por lo que se convertirá el Centro Histórico de la capital en una gigantesca Villa Navideña, con sus principales plazas como la de Armas, El Carmen y Aránzazu, adornadas con motivos alusivos, mientras que en Los Fundadores se colocará el árbol navideño más grande del país, un pino de 70 metros de altura. En el patio central de Palacio de Gobierno se instalará un nacimiento que estará abierto al público.

REUNIÓN.- El gobernador Ricardo Gallardo Cardona salió satisfecho luego de la entrevista que sostuvo con el Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, con quien trató temas relacionados el sector Salud y el Hospital Central. Adelantó que en el caso del IMSS Bienestar en San Luis Potosí se van a realizar grandes proyectos, uno de ello en Tamazunchale.

EMPLEOS.- Lo más trascendente será que se recuperen los 14 mil empleos perdidos en San Luis por la pandemia del Covid-19, además de las gestiones ante la Federación para traer recursos y cerrar sin problemas económicos en la Secretaría de Salud y el Hospital Central, para garantizar el abasto de insumos y medicamentos, así como los recursos para pagar al personal médico potosino, los héroes sin capa durante la pandemia.

EN COMODATO.- Las patrullas que ofreció la Secretaría de Seguridad Pública del Estado para reforzar la insuficiente flotilla vehicular de la dirección general de Seguridad Pública capitalina, trascendió que ya se entregaron en comodato.

FUERTE.- Parece que de las tres aspirantes a dirigir el PAN estatal hasta ahora Lidia Argüello es la que lleva ventaja; inclusive, trascendió que Josefina Salazar habría pretendido convencerla de declinar a favor de ella. Verónica Rodríguez, a pesar de su trabajo de campo con los militantes, dicen, va en tercer lugar.

NUEVA LEY.- La nueva Ley de transporte que se pretende en el Congreso debe incluir el tema de las concesiones, con el fin de que sean por un tiempo determinado o renovables, no es posible que sean eternas y no haya poder humano que se las quite a los camioneros o taxistas, además se debe regular el servicio que se presta a través de las apps, un sistema que ya cambió el sistema y que en México no esté regulado. El transporte de personal es otro tema pendiente, ya que está subregulado y tiene muchas lagunas que afectan a los ciudadanos.

SCT.- Los camiones van llenos y con gente sin cubrebocas. Pura contaminadera de Covid-19 en el transporte público. Por cierto, la SCT no está pendiente de los taxistas que se van a plantar afuera del Domo. Después de los conciertos hacen su agosto, no ponen el taxímetro y cobran lo que quieren. La gente ya no sabe qué hacer con tantos excesos. Mejor se van caminando poniéndose en riesgo por culpa de una autoridad que no se preocupa por la gente. Pero además se convoque a una consulta pública, pero que no sea manejada y sea verdaderamente democrática.

PIDEN AYUDA.- Comerciantes de la calle prolongación Muñoz en el fraccionamiento Jacarandas señalan el mal estado de la calle principal de la colonia, tiene el concreto totalmente destrozado a causa del paso de los camiones del transporte urbano. Además dicen que los camellones tienen árboles que en toda su existencia nunca han sido podados por lo que las raíces ya rompieron el camellón central, piden auxilio para mejorar la zona pues dicen que los vehículos se dañan constantemente por el mal estado del pavimento. Servidos.

¡GRACIAS!- El ayuntamiento tapó el bache que duró meses en la avenida Universidad, el cual dejó la administración de Xavier Nava, pese a que dijeron que lo habían arreglado y se gastaron millones en él. Los automovilistas que caían en ese lugar lo agradecen.