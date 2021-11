EQUILIBRADO.– El presupuesto presentado por el Gobierno del Estado ante el Congreso es equilibrado y digno. Según los analistas económicos, dicen que está estructurado para ayudar a los que más lo necesitan, para que la gente pobre realmente tenga un beneficio, pero también pensado en los empresarios, a los que se apoyará con créditos financieros para que puedan y sigan generando más empleos en San Luis Potosí.

AUSTERIDAD.– Dentro de la política de austeridad que el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona ha implementado en la administración pública, se contempla una reducción de más de mil millones de pesos en el gasto corriente para el próximo año, recursos que serán destinados para la realización de obras de infraestructura en las cuatro regiones del Estado.

DISPENDIO.– El gobierno carrerista presupuestó para este año un gasto corriente de 8 mil 300 millones de pesos, pero se gastó 9 mil 400 millones en sólo 9 meses, es decir mil 100 millones de pesos más para pago de salarios, prestaciones y bonos. Lo lamentable es que no dejó un solo peso para cubrir los aguinaldos de los burócratas ni los salarios de los maestros de Telesecundaria. Ni hablar los exfuncionarios que se dieron vida de reyes y se despacharon con la cuchara grande, mientras que un obrero tenía que vivir con 141.7 pesos diarios, 4 mil 251 pesos al mes.

NADIE LE CREE.- El anuncio del panista Alejandro "Boris" Lozano González de renunciar a su militancia en el PAN parece no haber hecho mucha mella ni al interior ni al exterior del instituto político. Y es que basta recordar las posturas similares, en su momento, de destacados panistas como Mario Leal Campos o Jorge Lozano Armengol que también hicieron lo mismo y, al poco rato, volvieron sin mayor escándalo. El regidor Waldo Luna, que hoy busca colarse en la dirigencia estatal, también es de aquellos que anuncian su renuncia y luego reculan.

MÁS FRÍO.- El ingreso de un nuevo frente frío, provocó un nuevo descenso en las temperaturas, por lo que habrá mañanas y noches frías se sentirán con mayor fuerza en las zonas altas de la entidad. No hay que olvidar abrigar a niños y adultos mayores.

VISITA.- El 1 de diciembre viene el presidente Andrés Manuel López Obrador, estará en el municipio de Tierra Nueva y Villa de Reyes.

GOLPES.- Puros golpes fue lo que enseñaron maestros de telesecundaria a la sociedad potosina durante su protesta, donde acusaron al sindicato de maestros por no atender el sistema de pensiones y sus problemas salariales.

ESTANCIAS PARTICIPAN.- La diputada Claudia Tristán atendió a maestras de estancias infantiles y su propuesta para la Consulta Pública a las personas con discapacidad, pidió que toda la población participe en temas tan relevantes. Juegan un papel muy importante en la primera infancia, por lo que debe de atenderse a la niñez porque así se le da oportunidad a futuras generaciones para que vivan en un entorno donde sean incluidos.

SEA QUIEN SEA.- Los integrantes de la Comisión del Agua del Congreso no autorizarán incrementos en las tarifas para 2022, sea quien sea y quien lo proponga, porque todos los organismos quieren cargarle la mano al usuario pero no se aprietan el cinturón; al director de la DAPA de Valles le fue como en feria, además de que su actitud altanera y la de su jefe administrativo, no ayudó en nada en las negociaciones.

SUDAN.- Luego del desalojo de los integrantes del SITTGE, que se habían adueñado de la principal avenida de la capital, la calle de Carranza, durante meses, causando graves daños a los negocios, vecinos y automovilistas que debían circular por ahí, finalmente se les retiró con la ley en la mano, lo que fue muy aplaudido por los potosinos.

FALTAN.- Ayer mismo los comerciantes el centro histórico, pidieron se hiciera lo mismo con los del SUTSGE que tienen bloqueada la plaza principal de la ciudad, entorpeciendo las actividades económicas y el libre tránsito de las personas que acuden a actividades de esparcimiento o bien requieren transitar por ahí. Bastaría que el Ayuntamiento aplique el Bando de Policía y Buen Gobierno, ya que protesta no es, pues ahí duermen, comen, obstruyen el paso, afean la ciudad, etcétera. Ojalá y se les aplique.