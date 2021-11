¡ÓRALE!.- Por lo menos serán 400 mil los potosinos que se verán favorecidos con la gratuidad de las placas, las cuales tendrán, por lo pronto, una vigencia de seis años, aunque con el nuevo Plan de Estatal de Desarrollo de San Luis, se pretende que este beneficio sea de por vida, pues se hará ley al elevarlo a rango constitucional. Hay que decir que éramos el estado que más caro cobraba ese trámite, por lo que mucha gente prefería no tramitarla. Sin duda un buen beneficio.

INICIA.- Aunque a muchos se les queman las habas para ir por sus placas, el gobernador ya anunció que a partir del primero de diciembre comenzará la primera etapa de la entrega en toda la entidad, el programa lo arrancará el propio mandatario estatal a fin cumplir uno de los compromisos que más aceptación tuvo entre los potosinos.

COMPROMISO.- La reubicación de turismo al interior del estado avanza y esta manera se continuará continuar con la iniciativa de regionalizar la oferta turística y el trabajo con todas las instancias que se requiera, para la atracción de viajeros y el diseño de estrategias de seguridad y promoción turística para esta zona del país, que ha tenido fuerte un despegue.

NORMALIDAD.- Se acabó el Buen Fin, y algunos comercios regresaron a la normalidad. Sin embargo, para algunos consumidores “de colmillo” hay un momento de espera para hallar mercancía más económica. Lo cierto es que todavía hay movimiento comercial que debe ser vigilado.

¿OFERTAS?.- Compradores aseguran que el comercio debe ofrecer verdaderas ofertas, ya que en muchos casos sólo aumentaron los precios y hubo pocos productos que de verdad tenían descuento. Dicen que si hay buenas promociones la gente acudirá siempre y cuando vean que los precios bajaron y se pueden aprovechar las ofertas: Bueno.

LO QUE VIENE.- El siguiente tema de gran relevancia después de las placas, que se analizará en el Congreso del Estado, tiene que ver con las propuestas de actualización de las tarifas de agua potable, sobre todo en relación al INTERAPAS que, como siempre ha pasado, se quiere despachar con la cuchara grande, beneficiando a los amigos en turno a quienes hasta drenajes les construye afuera de sus negocios como un hotel vecino del parque Tangamanga, pero eso sí, le echa toda la caballería a los usuarios de escasos recursos. Ahora, se topará con pared y qué bueno.

APROVECHADOS.- Aprovechando que la Unión de Gestión del Centro Histórico parece no activarse, algunos mercaderes ambulantes están aprovechando para agenciarse espacios. Viene la temporada decembrina, y luego va a ser complicado, muy complicado, retirarlos.

GUARDIA.- En el ISSSTE agradecieron las oraciones hechas por el niño Darién Santoyo que falleció por complicaciones cerebrovasculares que le provocó el Covid-19. Apenas tenía 7 añitos de edad.

NO CAER.- Nos contaron que anda muy crecido un presidente municipal de la zona centro. Tanto que dicen que estuvo en una junta de trabajo organizada por los militares y dijo al mero mero de la milicia estatal que lo expuesto por ellos no le servía de mucho y se retiró del lugar. Así que todos se quedaron con la boca abierta, no sabe que los militares ayudan en rondines, con el plan DNIII y otros.

PELIGRO.- Frente a la entrada a Soledad en el retorno bajo los puentes se ubican dos franeleros, que desde temprano se colocan a “limpiar” vidrios de los autos, pero a quien no les da dinero, les golpean las ventanas de los automóviles y se les reclaman, les hacen señas obscenas, a los conductores aunque vayan niños y mujeres. Es obvio que son drogadictos y más que ir a ganarse unos pesos, van a molestar.

SUBUTILIZADAS.- El mal diseño de la carretera a Rioverde provoca largas filas de vehículos de todo tipo que esperan en las laterales de la avenida, para ingresar tanto a calles como José de Gálvez o bien cruzar el Periférico Oriente, que está congestionadísimo. Es urgente que se diseñe un plan que desahogue el tráfico, ya que mientras se congestiona el tráfico en varios puntos en otros hay espacios que están subutilizadas.