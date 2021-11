¿A QUE VINO?- Levantó sospechas que llegara a la entidad como delegada de Morena la hermana de la titular de la Secretaría de Seguridad Pública Federal Rosa Icela Rodríguez Velázquez, Rita Ozelia de los mismos apellidos, quien aseguró en rueda de prensa que vino a reorganizar ese partido en la entidad para lograr la unidad de la militancia y fortalecimiento interno, aún cuando luego, luego, se comentó que más bien viene de observadora de lo que pasa a nivel local.

PRESUPUESTO.- San Luis Potosí ejercerá el próximo año un presupuesto superior a los 53 mil millones de pesos, esto representa dos mil 600 millones de pesos más que en el presente ejercicio, hubo fondos que se vieron afectados por malos indicadores entregados por el pasado gobierno, entre ellos las millonarias observaciones a varias dependencias, como la Secretaría de Salud, mismas que ascienden a más de mil 700 millones de pesos.

DESORGANIZADOS.- Hubo falta de coordinación, inexperiencia, o ambas, entre las áreas de gobierno del estado encargadas de organizar el evento de donación de material médico por la SEDENA al Hospital Central. Los medios de comunicación debieron que esperar más de dos horas, pues fueron citados a las 11 de la mañana, el evento inició pasada la una de la tarde. No la amuelen.

TAPAS.- Después que comerciantes se cansaron de solicitar que se repusieran las tapas de alcantarillas que han desaparecido en pleno Centro Histórico, el personal del Interapas salió de su modorra y, por lo pronto, en Reforma e Independencia y Reforma y Eje Vial y Reforma ya se realizaron trabajos y se colocaron nuevas tapaderas. Todavía faltan varias más.

SE DROGAN.- Vecinos y comerciantes reportaron que en el cruce que forman la calle Alonso y la avenida 20 de Noviembre, desde hace unos días se reúne un grupo de jóvenes, presumiblemente a drogarse. El problema, dicen, es que tales malvivientes deambulan por el sector, para sorprender a transeúntes y pedirles dinero, y que por el estado en el que se encuentran temen que lleguen a atacar a alguno de ellos.

ESOS TAXISTAS.- El gremio se le volvió a salir del huacal al titular de la SCT Leonel Serrato y ayer los taxistas volvieron a bloquear calles y a provocar el enojo de los potosinos, en un tema en el que no se les habla claro. La entrega de concesiones no se ha sabido manejar, por lo que los cierres de calles no se van a terminar con promesas y algo se deberá hacer a fondo en vez de jugarles el dedo en la boca a los taxistas que ya están muy correteados en eso de las promesas.

RECOMENDACIÓN.- Un curso de comunicación social y buenos modales hay que darle al director del Hospital Central, Jorge Aguilar García, que ayer bateó fuertemente a los reporteros de la fuente de salud; no sólo no les quiso dar entrevista de forma grosera, sino que además hasta los hacía a un lado con sus manos. Que alguien le diga que está obligado por ley a dar entrevistas, puesto que es funcionario público y recibe un salario con dinero del pueblo. Habrán de enterarse en la federación de sus malos modos.

NO HAY AGUA.- Sigue el mal servicio del Interapas en Soledad y ya quedó en el olvido la promesa de campaña de hacer “borrón y cuenta nueva” en todo el primer cuadro de la cabecera municipal no llega el líquido y los vecinos deben levantarse de madrugada a guardar agua en cubetas y donde se pueda, mientras los recibos llegan puntuales y en algunos casos son desproporcionados pese a que nadie toma la lectura de los mismos. Obvio que hay enojo de la gente.

TAMBIÉN.- Este funcionario, Jorge Aguilar García, también le dijo a su personal que no diera entrevistas en frente de la prensa y de muy malos modos. Eso es opacidad y se le puede acusar por andar coartando la libertad de expresión. Entérenlo de que ahora se debe a la gente que lo puso y lo mantiene en el puesto y ya no es un médico que se conduzca en lo particular. Empezó muy mal.

SIGUE HOYANCO.- El Ayuntamiento capitalino no ha arreglado el hoyanco ubicado en la lateral de la subida al Distribuidor Vial Benito Juárez justo frente a la Ford, donde diariamente caen todo tipo de vehículos por un megabache que dejó Xavier Nava. El hoyo es un peligro y más en la noche que no se ve. Ojalá y ya se arregle.