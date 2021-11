OTRA VEZ.- Con la discusión por el Presupuesto de la Federación que se aprobó para el próximo año por enésima ocasión salió a relucir el tema del INE que para algunos es el adalid de la democracia, pero para otros es un organismo altamente oneroso para el erario y su imparcialidad deja mucho qué desear, desde la controvertida elección de Felipe Calderón en el 2006, en el que se asegura que el Instituto mucho tuvo qué ver en los resultados, el caso es que la permanencia del organismo como lo conocemos hasta ahora, está en entredicho al demandar para el 2022 recursos por 26 mil 649 millones de pesos, pese a que no es un año electoral.





REALIDAD.- El INE es de los organismos electorales más caros del mundo, en un país donde la pobreza es grave, en México faltan escuelas, hospitales, universidades, medicinas, infraestructura, etcétera y los funcionarios del Instituto por el contrario cobran altísimos salarios a costa del erario lo que es ofensivo para todos. Esto es importante señalarlo ya que en los últimos días, Lorenzo Córdova Vianello el titular del INE, dice que le quitarán a su presupuesto para el próximo año algo así como 5 mil millones de pesos, lo que no es cierto, ya que lo que se hizo, fue no aumentarle los 26 mil millones que pretendía, por lo que no se está hablando con la verdad.





CINTURÓN.- El INE al igual que todo el aparato gubernamental debe apretarse el cinturón, disminuir sus excesivos gastos, no lastimar a los mexicanos con sus salarios desproporcionados en un país como el nuestro en pobreza extrema.





POSICIONAMIENTO.- El presidente de la Jucopo, diputado José Luis Fernández Martínez dejó en claro que el rechazo de los informes de la cuenta pública 2020, es un posicionamiento político producto del mandato de la sociedad el 6 de junio, ya que es una exigencia que se castigue la corrupción y en los resultados entregados, los auditores se quedaron cortos ante la evidencia de graves hechos de corrupción en dependencias de gobierno y ayuntamientos, además de que nadie cree que el Poder Judicial haya salido sin un centavo observado.





NUEVA REALIDAD.- En esta nueva realidad política, las cosas son diferentes y si exalcaldes como Xavier Nava de la capital, funcionarios como los extitulares de Salud y Seduvop, por mencionar algunos ejemplos, creen que habrá impunidad se equivocan porque no será así, por eso es importante que desde ahora se sienten las bases de lo que viene, pero sin oportunismos políticos como los que practica Morena, que no tuvo la confianza de los potosinos en las pasadas elecciones y sus integrantes actúan como si hubieran arrasado.





LABORALES.- Poco a poco se reduce el rezago en materia de demandas laborales, lo que no parece gustarle a los demandantes, en especial a aquellos prestadores de servicios que enfrentan varias denuncias por despidos injustificados y otras irregularidades, y de las que ya existe un laudo. Algunos se niegan a pagar, y ya se procede al embargo… aunque sean posesionarios de fincas en el Centro Histórico.





VAGOS.- Vecinos reportan que en la calle Peña y Peña, en el barrio de San Sebastián, hay un inmueble abandonado, que es utilizado por los vagos del rumbo, para refugiarse y esconderse de la policía cuando cometen alguna tropelía. Aunque no se citó el número del inmueble, vale la pena que patrulleros se den una vuelta por ese sector.





ESTRATEGIA.- La estrategia de Xavier Nava para mantenerse en el PAN, es que tiene trabajando a sus dos jefes de prensa de cabecera para apoyar a dos de las candidatas a liderar el albiazul, así no gastan de más y aseguran ganar la contienda en ese partido. Además ambos conocidos personajes le han dado “resultados” a Nava, por eso está donde esta.





ESPECIFICAN.- Quiere regresar a la política, por eso anda apapachando a dos de las aspirantes a la presidencia del Acción Nacional. Parece que no quiere dejar el erario que tanto criticaba. Veremos sí la gente tiene memoria del trabajo realizado en la alcaldía y diputación federal que le regalaron los grupos políticos con los que se juntó.