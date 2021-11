NO CUMPLIÓ.- El tema de los sindicatos de gobierno siguen dando de qué hablar y no obstante, a que la dirigencia del SUTSGE, que encabeza Bernardina Lara Arguelles, se comprometió a levantar el plantón que mantienen frente a Palacio de Gobierno, durante la reunión que sostuvieron con funcionarios gubernamentales, como un gesto de buena voluntad, en las negociaciones iniciadas con el Ejecutivo el pasado lunes, hasta ayer en la noche seguía la manifestación. Y luego doña Nina se queja de que es el gobierno quien no cumple sus compromisos.

LA DEJAN A PIE.- Por lo que toca a Francisca Reséndiz aunque se enoje porque el gobierno no la ha invitado a dialogar, la verdad es que ella no representa al SITTGE, que tiene un liderazgo legal, que obviamente no es ella, aunque algunos medios la manejen como la líder de la organización oficialmente ya no lo es. Ni hablar, le salió el tiro por la culata. Por cierto, comentan que pronto Francisca andará a pie o al menos ya no en la Suburban que conduce, la cual le fue comisionada por la pasada administración gubernamental y debió regresarla el pasado 25 de septiembre.

IMPUNTUALES.- La Secretaría del Trabajo convocó este martes a una firma de convenio con la Cámara México Alemana de Comercio en el Centro de las Artes, se suponía que era a las 13:00 horas pero nadie se presentó. Reporteros de diversos medios estuvieron por más de una hora esperando el evento que nunca se dio, se desconoce si lo cambiaron o lo cancelaron, pues nunca les avisaron. ¡Qué impuntualidad y falta de respeto!

SIGUE EL ALTIPLANO.- Con el programa de Becas Alimentarias el gobierno estatal dio el primer paso para que los potosinos tengan las mismas oportunidades. Hoy el mandatario estatal continuará con su entrega la Zona Altiplano, para seguir transformando la vida de los más marginados.

BACHE.- En la avenida Plaza Lomas esquina con Vega del Arroyo hay un bache que está estorbando a mitad de camino y que cada día se hace más grande, se necesita que lo reparen pronto porque es zona de estacionamiento. Además sería muy bueno que alumbraran más la zona porque está muy oscura.

DESATADOS.- Como parte de la estrategia integral del ayuntamiento de la capital para recaudar lo más que se pueda y cumplir los compromisos financieros de fin de año, los trabajadores de Parquímetros y elementos de Tránsito Municipal han emprendido una cacería brutal contra automovilistas y transportistas, al grado que se han colocado retenes en diversos puntos y además no hay tolerancia ni de un minuto en el tiempo de parquímetro, contrario a lo que se había prometido de que las cosas serían diferentes.

EL TIEMPO PASA.- Los habitantes de la capital esperaban que la nueva administración municipal llegara a trabajar con todo, sin desperdiciar un solo día, pero ya va para mes y medio y no pasa de selfies, paseos en bicicleta, comidas en puestos de tacos y gorditas y mientras tanto, la ciudad sigue destruida, sus calles intransitables, sin agua, alumbrado deficiente y lo peor, con una vialidad colapsada que se agudiza con el semáforo sanitario en verde que permite todo tipo de actividades. ¿Para cuando el cambio?

VIEJAS UNIDADES.- La autoridad municipal debe revisar vehículos de las gaseras, se nota que están en mal estado y es un riesgo latente, por el producto que trasladan. Afortunadamente al momento no ha ocurrido nada, pero urge que se preocupen y realicen, además de la revisión de cilindros, el estado mecánico de las unidades.

DESORDEN.- El Interapas no ha logrado poner orden, y a los reclamos por desabasto de agua, se suman los relacionados con los cobros y problemas con medidores, así como la incapacidad del personal administrativo para resolver o dar respuesta a los usuarios.

INTENTO DE ROBO.- No es nada raro que quieran entrar a robar en las instalaciones de la presidencia municipal de Ahualulco y Mexquitic de Carmona tan sólo hay que recordar que esas zonas son Tierra Caliente. Así que a nadie le espanta el dato que ya ni es noticia.

DIPUTADOS.- Hay unos diputados que quieren poner a trabajar al municipio, ordenando que se arreglen muchas de sus calles, pero qué pasa en otros lugares?, solo sacan el mal estado de las calles de la capital y no de otros lugares. Hay que ser parejos