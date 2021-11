PUROS CUATES.- Antes que pedir préstamos el Interapas lo que requiere es una reestructuración. Lamentablemente no se ha librado de la administración panista, ni de los cientos de recomendados que dejó la administración de Xavier Nava, por lo que no habrá préstamo que lo pueda rescatar, pues el dinero se va a ir en altos salarios para pagar a los “cuates” del ex alcalde. Bastaría con revisar la nómina que se dejó y como se administra el organismo para ver el hoyo que hizo el pasado trienio municipal, por lo que nada justifica un aumento de tarifas y menos un crédito. Primero debe sanear sus finanzas.

DÍAS CONTADOS.- Todo parece indicar que el Interapas tiene sus días contados como órgano intermunicipal, pues no es descabellada la idea de que el ayuntamiento de Soledad se salga para prestar el servicio, aunque claro, no es algo que ocurra de la noche a la mañana por todo lo que implica, pero hacia allá va el proyecto porque los usuarios de ese municipio ya están hartos de que se les cobre mucho por un servicio ineficiente que a veces ni siquiera existe.

SOLEDAD.- Por cierto sigue sin caer gota de agua en las viviendas del municipio de Soledad de Graciano Sánchez y nadie hace algo. Con puro garrafón se están bañando.

REGALOS.– La presidenta DIF Ruth González Silva inició la campaña de donación de juguetes para niños de 0 a 12 años de edad, de bajos recursos, con la campaña “Regalos de Amor”. La recepción de juguetes será en noviembre y principios de diciembre, en el DIF estatal. La intención es recabar 50 mil juguetes para niños y niñas de comunidades y colonias marginadas de los 58 municipios potosinos. Por cada juguete donado al DIF emitirá un recibo de control y resguardo para garantizar su entrega al niño beneficiario.

RECONOCIMIENTO.– Luego del triunfo en el Mundial de Coros en Bélgica, el Coro potosino “Vuela Alto”, recibió el reconocimiento del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, quien les dijo que es un orgullo que sea el primer grupo potosino y mexicano que se lleva una presea en el concurso coral más importante del mundo, World Choir Games. “A San Luis Potosí lo pone en alto su gente”.

JUSTICIA.- Las y los integrantes de la Comisión de Justicia del Congreso del Estado acordaron enriquecer el dictamen que plantea reformas de diversos artículos de la Ley Orgánica del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de San Luis Potosí y modificar estipulaciones de los artículos del Código Procesal Administrativo, informó la presidenta de la Comisión, diputada Cinthia Verónica Segovia Colunga.

¿SE LLEGARÁ AL MILLÓN?– Con el arranque de la entrega de paquetes alimentarios en San Luis y Soledad, se da cumplimiento a otro compromiso de gobierno para la reactivación y puesta en marcha de los programas sociales en la entidad. La meta es alcanzar el próximo año al millón de beneficiados. Hoy continuará entrega en colonias de la capital a familias pobres.

BASURA.- Hay que recobrar la buena costumbre de salir a barrer las calles, ayer la iglesia de Santiago amaneció llena de basura a sus alrededores.

NO VIGILAN.- Ya es común que los tráileres y otras unidades pesadas se suban a los puentes de la carretera a Rioverde, sin que patrullas de policía vial los sancionen. Lo peor es que corren a más de cien kilómetros por hora y son un verdadero riesgo pues pueden ocasionar un accidente o bien quedarse sin frenos. Urge que se tomen medidas preventivas.

SE LUCEN.- Ex funcionarios del gobierno anterior publicaron en redes sociales, fotos en el carrera del Checo Pérez en el Autódromo de los Hermanos Rodríguez en la capital del país. ¿Nadie les habrá dicho que algunos tienen cuentas pendientes por aclarar acá en San Luis Potosí?

EN LAS VÍAS.- Parece que además de olvidar las medidas sanitarias, a los comerciantes de Las Vías también se les olvidó cómo ser limpios, pues después de quitarse el tianguis que se coloca cada domingo, queda muy sucio y lleno de basura, lo cual se ve desagradable y estorba a las personas que salen a hacer ejercicio o pasear a sus mascotas. ¡Que alguien les diga algo!

MEGA HOYO.- En el camellón que se ubica en la calle de Nereo Rodríguez, la altura del Pizza Hut, (goooooool) hay un mega hoyo que tiene meses y que nadie ha ido a repararlo. Si bien, hasta el momento nadie ha caído en el, afortunadamente, pero cuando llueve se llena de agua y resulta un riesgo para los peatones. Urgente que lo reparen bien.