SIN CONTROL.- Del accidente ocurrido ayer en la avenida Chapultepec es importante señalar que tiene mucho que ver la falta de vigilancia vial en la zona, como en muchas otras de la capital. El lugar ya había sido escenario de hechos trágicos similares y aun cuando mucho se habló y se dijo que se tomarían medidas lo cierto es que las cosas siguen igual. No hay patrullas para cuidar los tramos peligrosos y los camioneros y vehículos de todo tipo corren sin ningún control por toda la ciudad.

HOYANCO.- En la lateral de la subida al Distribuidor Benito Juárez, en la lateral de norte a sur, frente a donde estuvo muchos años la Ford, el anterior ayuntamiento dejó un hoyanco que abarca casi toda la calle, y los autos deben de frenar cuando lo ven para evitar caer. Lo peor está en las noches cuando no hay ninguna luz y varios se topan en él. Ojalá y lo arreglen antes de que ocurra un accidente grave.

VOLVER, VOLVER.- Teresa Carrizales, la abogada violentada en la anterior administración municipal, podría regresar a la Oficialía del Registro Civil de donde fue expulsada…si ese es su deseo, según hizo saber el alcalde Enrique Galindo. Reconoció que está en pláticas con ella y que, entre otros temas, está su posible reinstalación.

FALTA UNO.- Por cierto que la supuesta vinculación a proceso al ex titular de la policía municipal y a seis elementos de esa corporación, quedó en puro jarabe de pico y todo quedó en nada. Lo cierto es que a quien deben fincarse responsabilidades es al ex secretario del Ayuntamiento de Sebastían Pérez García que fue quien dio la orden de desalojo violento de Tere Carrizales.

¿DE QUÉ SIRVIÓ?.- Tanto que se presumió la planta tratadora de El Morro desde la administración de Marcelo de los Santos y ahora resulta que no funciona, porque fue mal operada desde un principio. De ese entonces a la fecha han pasado tres administraciones estatales, o sea, 18 años y se han aplicado casi 800 millones de pesos y resulta que no sirve. ¡No puede ser!. ¿Quién vigila entonces la aplicación de los recursos?

CIFRA HISTÓRICA.- La Auditoría Superior del Estado llevó a cabo fiscalizaciones 2020 de 114 entes auditables, aun en condiciones muy adversas derivadas de los escasos recursos económicos y de la pandemia de Covid-19, pero aun así logró una cifra histórica en observaciones por casi 1,600 millones de pesos, aunque todavía falta el proceso de desahogo.

PLACAS GRATIS.- Los legisladores no postergaron más el tema de las placas, engomado y tarjeta de circulación gratis y aprobaron el dictamen que seré llevado al pleno para su votación en dos semanas más; los diputados le agregaron tres temas: que se incluya a las plataformas y remolques, a las motos de hasta 350 centímetros cúbicos y vehículos usados con valor de depreciación de hasta 500 mil pesos, aunque en este último tema habrá voto en los particular pues las leyes son generales y no se puede discriminar.

ACCIDENTE.- ¿Dónde están las autoridades encargadas de revisar que los camioneros cumplan con los requisitos de Protección Civil”, con tremendo accidente ocurrido en la Avenida Chapultepec seguramente le echarán la culpa al conductor, pero ¿y todas las autoridades?, dónde está el trabajo que se supone debieron a hacer.

APARECIDO.- Desde el lunes, “El Mijis” había anunciado en sus redes sociales que se aparecería en el Congreso del Estado, pero lo hizo hasta este jueves, casualmente para captar los reflectores en torno al tema de Lalo Mora. Se ve que le encanta la farándula. Habrá que investigar de dónde sale tanto recurso para viajar por el país y despotricar contra el cantante grupero. Además qué no estaba enfermo como dijo.

RECULÓ.- Como siempre, el ex diputado Pedro Carrizales, “El Mijis” no midió el alcance de sus dichos y ya se echó para atrás en su amenaza contra el popular cantante Lalo Mora, al que acusaría formalmente de acoso y/o abuso sexual. Ahora alega que ha recibido amenazas.