LA LIBRÓ.- La llegada de Paloma Blanco al Consejo Estatal Electoral deberá darle aire fresco al organismo para lo que viene. Con un nombramiento cuestionado principalmente por el PRI y el PAN la nueva titular del Consejo libró esa oposición y con el respaldo de Morena rindió ayer protesta para presidir la institución para los próximos siete años. Los temas que vienen son los que han estado en el debate y que empezarán a discutirse en 2022 con la renovación del INE, cambio constitucional que está dentro de las tres grandes reformas que se propuso el presidente López Obrador para su sexenio: la Eléctrica, la electoral con el INE a la cabeza y la de Seguridad.

LOS PLURIS.- En ese paquete vendrá la iniciativa de desaparecer los plurinominales que no representan a nadie y sólo se reparten entre la familia de los líderes de los partidos, también disminuir o de plano quitar las prerrogativas que se otorgan a los partidos políticos y que han sido una pesada carga para el erario, además de que esos recursos la mayoría van a dar a los bolsillos de los directivos o para dar chamba a amigos, compadres y familiares haciendo de algunos institutos sólo un negocio, con nóminas altísimas.

DISCUSIÓN.- Otro tema que se deberá discutir a nivel local será el de los consejeros locales electorales que no hacen nada entre elección y elección y algunas otras propuestas que han salido de los sectores productivos como el de que el Ceepac sólo funcione en tiempos electorales y los cargos sean honorarios.

PESADA.- Esto ayudaría a disminuir su carga burocrática, además de que también debe ir a discusión la modernización del Ceepac, aunque esto ya sabemos que a excepción de la reforma local para ciudadanizar ese organismo electoral, no ha habido otra generación con esa visión para darle al Consejo una proyección nacional y todas las reformas propuestas sólo han sido para que los diputados le hagan al “tío lolo” y poco han funcionado. Por lo que en el tema electoral, trabajo hay y mucho y deberá darse viabilidad al organismo de cara al futuro. Porque es anacrónico.

SOSPECHOSO.- La propuesta de los empresarios de que haya aumento al agua, pero que este sea gradual levantó inmediatamente sospechas, pues no se sabe cuál sea la intención, o sea aumento si, pero en partecitas, como que la intención es pedir desde ya, les den chance en paguitos, cuando los ciudadanos ni pío pueden decir, que no pueden pagar aunque no reciban agua, ya que de inmediato se las cortan. No cabe duda que la reforma al organismo es una deuda pendiente que se tiene con los ciudadanos y que de continuar por el mismo rumbo no estará lejano el día en que las protestas vecinales tomen otra dimensión, si de por sí ya no se aguantan los bloqueos de calles. En fin.

VAN POR CERTIFICACIÓN.- Integrantes de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso del Estado, acordaron proponer un Punto de Acuerdo para solicitar a los alcaldes de los 58 ayuntamientos de la entidad, cumplan con la certificación de sus directores de seguridad pública municipales, como lo contempla la ley.

SAN JUDAS.- Este día es la festividad de San Judas Tadeo y los bailes callejeros y estruendo de cohetes se harán presentes, con el riesgo de accidentes y sobre todo, de pleitos en los bailongos donde se vende de todo, obviamente con el consentimiento de las autoridades que mejor ni se meten en problemas.

BAILES.- Casi una treintena de bailes callejeros están programados este jueves en diversas colonias con motivo de los festejos a San Judas Tadeo; con anticipación la autoridad municipal había señalado que la mayoría no tienen permiso, y ayer la Secretaría de Seguridad Pública del Estado confirmó que se habrá de activar un operativo especial en la ciudad y su zona conurbada con la participación de la SEDENA, Guardia Nacional y las policías municipales tanto de San Luis como de Soledad, para desactivar eventos y riñas pandilleriles.

PIROTECNIA.- Es de esperarse que el llamado que se hace desde la Arquidiócesis potosina no sea tardío ni en vano, y que los feligreses conmemoren a su santo patrono sin necesidad de quemar pirotecnia. Aunque el llamado se hace cada año, confían en que tal costumbre se erradique poco a poco.