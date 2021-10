DÓNDE ESTÁN.- Llamó a esta redacción una persona que dice se le deben pedir cuentas al anterior patronato de la FENAPO, ya que si como dicen el evento tuvo ganancias por 200 millones de pesos, se debe aclarar a qué se destinaron ya que dice son vecinos de las instalaciones de la Fenapo, y el Patronato no fue ni para arreglar los baches que hay alrededor de ese lugar. Servido.

¿QUÉ PASÓ?.- El cierre del Túnel de Ogarrio el jueves y viernes causó un sin fin de molestias a decenas de personas que viajaron a ese Pueblo Mágico a vacacionar. En general la pregunta fue ¿Y Turismo? Por que no advirtió del cierre, ¿por qué no intervino?. Si se trata de un destino turístico que es visitado mayormente por personas de otros estados y de otros países y la mayoría se quedó atorada en la entrada sin poder entrar. La queja fue no hubo información, ni tampoco se intervino para resolver el problema. En redes, la gente se desquitó y será difícil que regresen si no hay seguridad de entrar.

RÍO SANTIAGO.- La rehabilitación del bulevar Río Santiago se concretará en los primeros 100 días de trabajo de gobierno. Los trabajos están por iniciar, dijo el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, “se tendrá una vía digna de los potosinos, completamente iluminada, porque nosotros sí vamos a pagar la luz”. Entre las acciones se encuentra el corte de maleza y vegetación, un bacheo profundo con material de calidad y en algunos tramos se renovará con la aplicación de concreto o carpeta, de acuerdo a lo que se requiera, lo que ya hacía falta.

NÓMINA.- Se encontró con personal contratado por amiguismo, compadrazgo, para pagar favores políticos, que sangraba al erario. La mayoría de ellos terminó su relación laboral el pasado 25 de septiembre, junto con las autoridades salientes, a las cuales ya no se les renovó su contrato, lo que fue una buena decisión.

FIN NEGOCIOS.- Los millonarios negocios que hicieron las anteriores administraciones gubernamentales y una familia en especial con la rehabilitación del bulevar Río Santiago terminaron en este gobierno. La vía se está en pésimas condiciones a pesar que durante varios gobiernos se gastaron cantidades millonarias en obras deficientes, que sólo agravaron los problemas de circulación vehicular y de escurrimientos de agua, lo que se va a investigar y a castigar.

ALTAR.- El gobernador dio a conocer que los Altares de Muertos que se instalarán en la Plaza de Armas y el interior de Palacio de Gobierno serán para honrar la memoria de los potosinos que desafortunadamente murieron a causa del Covid-19. Quienes perdieron a algún ser querido pueden entregar o mandar su foto en Palacio de Gobierno, en las oficinas de Gestión Ciudadana, para que sea colocada en los altares.

CONVENIO.- El gobernador firmará hoy en el Congreso del Estado el convenio que dará viabilidad a la consulta a las personas con discapacidad y de paso, le echará un ojo a ver cómo va la aprobación en comisiones de su propuesta para las placas vehiculares gratis, pues la intención es arrancar en Noviembre.

PODER.- En la intención del diputado Toño Lorca de extinguir el Órgano Interno de Control de la ASE, incluye una provocación al superdelegado federal Gabino Morales y su coto de poder en que se convirtió esa instancia, que opera como oficina política y de organización de Morena y donde, aseguran, que el diputado no tiene la fuerza ni los tamaños para quitarles ese juguete, ya que creen que solamente “quiere meter presión a cambio de unas plazas para sus compromisos”.

SIEMPRE SÍ.- Con todo y su impugnación al proceso, este fin de semana la exlegisladora Josefina Salazar Báez, presentó su carta de intención para contender por la presidencia del Comité Directivo Estatal del PAN. Por lo pronto, la dirigencia local sigue desentendiéndose de sus reclamos a la convocatoria, dizque porque el Tribunal Electoral del Poder Judicial no les ha notificado al respecto.

NO ES LO MISMO.- Parece que la exdiputada Beatriz Benavente ya va entendiendo que no es lo mismo criticar desde la tribuna a las autoridades municipales por no tener control de los centros nocturnos, bares y antros que operan al margen de la ley o que violan los reglamentos; ahora como responsable de la dirección de Comercio Municipal tiene la oportunidad de demostrar que las cosas sí se pueden. Pronto se verá.