EL GÓBER LOS JUNTA.– El gobernador Ricardo Gallardo, arranca este día miércoles el rescate, reconstrucción y embellecimiento de la zona metropolitana de San Luis y Soledad, de la mano con los alcaldes Enrique Galindo Ceballos y Leonor Noyola Cervantes, a quienes instruyó que entren al ritmo estatal de trabajo y así coordinar las acciones que tienen como finalidad no sólo embellecer ambos municipios, sino armonizar tareas como los servicios de electrificación, alumbrado público, agua potable, drenaje, pavimentación y bacheo de calles, infraestructura vial y mayor seguridad para los potosinos.

INCANSABLE.– Manteniendo el mismo ritmo de trabajo del gobernador Ricardo Gallardo, la presidenta del DIF Ruth González Silva, se reunió con el delegado de la Cruz Roja Mexicana, Jesús Ernesto de la Maza, para realizar proyectos y programas en beneficio de la población vulnerable. Inició la campaña "Regalos con amor para pequeños corazones", “Dona un juguete nuevo o en perfecto estado y regala felicidad”.

DESCARTADOS.- Pese a la desinformación de algunas lideresas sindicales hacía la burocracia, la realidad es que no se realizarán despidos masivos, lo cual fue ratificado por el Oficial Mayor, Noé Lara Enríquez, al precisar que la administración gubernamental no ha vulnerado los derechos laborales de los trabajadores y nunca se hará, ya que siempre actuará apegado al derecho. Está claro que cuando los derechos laborales son respetados por la parte patronal no tienen por qué intervenir los sindicatos.

BARBERO.- El regidor, ex alcalde interino y defensor y colaborador muy cercano a Xavier Nava, Alfredo Lujambio Cataño, presidirá la Comisión Permanente de Grupos Vulnerables; en la instalación reconoció a Enrique Galindo, por el enfoque de protección a la familia y se comprometió a responderle a este nuevo encargo.

MALOS TRATOS.- Rechinando de coraje nos llamó una contadora para denunciar que un coordinador prepotente, su asistente y el doctor en turno del Consultorio 8, en la clínica IMSS de Nicolás Zapata, en lugar de surtirle su medicamento controlado, mejor le “echaron montón” y le dijeron que había desabasto y que no se lo podían proporcionar, “uchale” ¡con qué malos modales la trataron!

REFORMA.- La diputada Ma. Elena Ramírez, representante del Partido Conciencia Popular presentó iniciativas de reforma a diversos artículos de la Ley Electoral local, a fin de actualizar este ordenamiento. Incluyen los temas que generaron controversia en el pasado proceso y que se deben socializar para que puedan avanzar; hay disposición de entrarle al tema.

CICLOVÍAS.- La diputada Liliana Flores, presidenta de la Comisión de Desarrollo Territorial, pidió planeación para concretar las ciclovías en las diversas ciudades del estado. Precisó que para que sean realmente funcionales, se requiere contar recursos suficientes para un diseño ideal que sea funcional.

MAL.- Dónde está la Comisión Nacional de Derechos Humanos y las organizaciones defensoras de los migrantes. El gobierno mexicano le ha limitado la venta de boletos a nuestros hermanos haitianos que van en busca del sueño americano y se quedaron varados, han llegado ya muy pocos.

SÚPER HÉROE.- Ya hay uno que se cree el salvador de los potosinos y hasta dice que ya ha resuelto todos los problemas que tenemos.

ECOLOGÍA.- Trabajar los fines de semana, la ampliación de los padrones de áreas comerciales, programa de educación ambiental, difusión, reforestación y rehabilitación de áreas verdes, serían algunos de las primeras acciones dentro de los primeros 100 días de gobierno, en la dirección de Ecología Municipal de Soledad.

COLONIA.- En los próximos días iniciará la rehabilitación de la avenida San Miguel, en la colonia La Virgen; se reemplazará la carpeta asfáltica, rehabilitarán pasos peatonales y se colocarán señalamientos viales.

PROMOCIÓN.- En twitter Esteban Moctezuma, aquel que por derechos de sangre, quiso ser gobernador del Estado y ahora es embajador de México en Washingtón, dio a conocer que promoverá en la capital norteamericana La Semana de Oaxaca, para promover su gastronomía cultura e inversiones y los potosinos se preguntan y a SLP cuando. ¿No será necesario que alguien le llame por teléfono?