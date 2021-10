SLP ENDEUDADO.– El Ejecutivo, Ricardo Gallardo Cardona, dijo que trabaja para garantizar a cada potosino el acceso a sus necesidades elementales, luego de reiterar que se encontraron con un estado endeudado, incapaz de asegurar los servicios básicos para la población. Para dejar atrás esta maldita herencia, convocó a la sociedad a unirse al nuevo Gobierno para ser parte del crecimiento de San Luis Potosí.

FUNDAMENTADAS.- Las denuncias que presentarán ante la Fiscalía por las irregularidades y actos de corrupción detectadas en las secretarías y dependencias estales se complementan con todos los elementos, bien fundamentadas, para que no se hagan agua, no hacerlas al vapor, entren y no pase nada, informó el gobernador.

SÓLO HAY DOS.– En el papel se recibió una flota de cinco aeronaves, para uso del gobernador, seguridad pública y protección civil, pero en el hangar solo había dos, entre ellas el helicóptero, que tuvo una falla que obligó al piloto a realizar un aterrizaje de emergencia, cuando el gobernador Ricardo Gallardo Cardona realizaba una gira de trabajo por la Huasteca. De las otras tres se dice que se encuentran en talleres de Monterrey y Guadalajara, lo cual está siendo verificado por las nuevas autoridades, pues no vaya a ser que también “desaparecieron”, como muchos de los activos del Gobierno, durante el “año de Hidalgo”.

NI LA CORTINA.– Durante el pasado sexenio una de las obras que más se “presumía” era la de la presa La Maroma, pero al final también se lucró con esta obra, la cual fue saqueada, pues pese a que se gastaron 300 millones de pesos, ni siquiera la cortina se construyó. El dinero aparentemente fue desviado para las campañas políticas del 2018. Ahora, el gobernador anuncia que le entra al rescate de La Maroma, con una inversión de 100 millones de pesos.

REPLANTEAR.- San Luis Potosí debe replantear su desarrollo económico, ya que le apostó durante muchos años al clúster automotriz, el cual o se transforma o llega a su fin, o por lo menos esas son las señales que envía el sector a nivel mundial. Primero con la huída de la planta Ford a los Estados Unidos por la política de Trump, hasta lo que está ocurriendo ahora del desabasto de componentes para alimentar las plantas de producción en San Luis Potosí, que ya resintieron el impacto en el último año.

INTERAPAS.- Esta semana, se conocerá la identidad del funcionario que tomará las riendas del desastre en el que está convertido el Interapas. Hay que recordar que es el Cabildo el que, primero, debe autorizar a los integrantes de la Junta de Gobierno de ese organismo intermunicipal.

DEBE HABER BORRÓN.- Tal y como lo prometió el Verde en Soledad de que habrá “borron y cuenta nueva” en el Interapas, la promesa se debe cumplir ya que son muchas las colonias de ese municipio afectadas por la ex titular de ese organismo la panista Natalia Castillo, por cobros políticos, venganzas, la desatención que hubo en el suministro del líquido y el abandono de la red. Soledad merece buenos servicios por lo que se debe iniciar de cero y terminar con el castigo al que fueron sometidos los vecinos.

ACCIONES YA.- Más que paseos en bicicleta o llevar a los perros a la ciclovía dominical, las autoridades municipales, deben resolver problemas y en la calle 13 de la colonia Industrial Aviación hay uno muy grave, donde los comerciantes de quesos y embutidos invadieron la vía pública, casi la cierran para ellos y además no cumplen ninguna regla sanitaria y la COEPRIS y Salud hacen como que pasa nada. ¿La razón?, ya se la ha de imaginar usted amable lector: hay arreglo.

REGULACIÓN.- ¿Quién regula los estacionamientos públicos en el centro histórico?, ¿tienen uso de suelo en regla como tales negocios?, ¿la tarifa la ponen a su libre antojo, dependiendo el sapo es la pedrada? ¿pagan impuestos o están disfrazados? ¿la ley los obliga a tener seguro contra daños o no? son preguntas que los ciudadanos se hacen ante los abusos que cometen y ninguna autoridad, como el ayuntamiento, hacen algo.

SANTIAGO.- Urge que alguna autoridad, sea estatal o municipal, meta las manos y rehabilite el bulevar del río Santiago. En muchos de sus tramos literalmente es imposible conducir y, desde hace varios días, se han multiplicado los percances viales.