EQUIPAMIENTO.- Serán 40 los vehículos tácticos blindados, conocidos como “rinocerontes”, los que arribarán a la entidad en el marco del reforzamiento de la seguridad para las cuatro regiones, la adquisición de 20 unidades ya está concretada y se espera el arribo de 20 más para principios del próximo año. El gobernador Ricardo Gallardo tiene la firme intención de recuperar las calles de San Luis Potosí y brindar certeza a las familias potosinas, se busca poner orden, frenar los robos y las extorsiones.

RESPALDO.- El gobernador, Ricardo Gallardo Cardona, continúa con las Mesas de Seguridad itinerantes, ayer tocó ser sede a Ciudad Valles, donde el mandatario ratificó su firme decisión de trabajar con unidad en todas las regiones del estado, para devolver la paz y tranquilidad a las familias potosinas. La descentralización se aplaudió desde el Gobierno Federal, por generar certidumbre en los 58 municipios y por hacer que los potosinos se sientan respaldados por sus autoridades.

IMPULSO AL CAMPO.- En reunión de Comisión de Desarrollo Rural y Forestal del Congreso del Estado, fue aprobado el exhorto que hace la LIX Legislatura del Congreso del Estado de Querétaro a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a fin de que en el Decreto de Presupuesto de egresos de la Federación, para el Ejercicio Fiscal 2022, se considere un aumento razonable de recursos al ramo de “Agricultura y Desarrollo Rural”, para contar con crecimiento económico y progreso en las comunidades y se establezca una estrategia nacional para el fortalecimiento de dicho sector.

CANDIL DE LA CALLE.- El activista Pedro Carrizales “El Mijis” volvió a ser nota, por presentar una denuncia contra el cantante Lalo Mora por “manosear” a una fan, pero de inmediato empezaron a circular en redes sociales mensajes dirigidos al polémico individuo en el sentido de que tiene en su haber algunas actos de violencia y abuso que, por haber sido diputado, no se procesaron y unos ni siquiera se denunciaron, así que le pidieron que está bien que exija justicia, pero no en los bueyes de su compadre, sino en los propios, como dice el dicho.

EL SAX.- Este viernes fue develada la estatua de Eulalio Cervantes Galarza “Sax” en la plaza principal de Soledad de Graciano Sánchez, dentro de las fiestas del aniversario 254 de fundación del municipio. Una acción generada por el exalcalde Gerardo Zapata Rosales en sus siete meses de gestión al frente del municipio, que culminó con broche de oro, bajo el gobierno entrante de Leonor Noyola Cervantes. La imagen de la leyenda del rock mexicano en el Jardín Hidalgo de Soledad es un acierto más de las administraciones del municipio.

MIEDO.- Los que no se quieren ir de la BECENE son el exdirector Francisco Hernández Ortiz y su exdirector administrativo, incluso mandaron poner un desplegado para convalidarse en la institución donde ya tenían más de dos décadas. El miedo no anda en burro, dicen que no se quieren ir, porque no desean que les revisen todos los viajes que hacían con cargo a la BECENE. Además de otras situaciones poco comunes.

CEMPASÚCHIL.- Con respecto al año pasado, el precio de cada manojo de la flor de cempasúchil, se mantuvo entre 20 y 25 pesos, sin embargo, para este año aún no se define el valor, dependerá de cada comprador el precio, esperan buenas ventas pues prevén semáforo verde para llevar a cabo este año, la celebración del Día de Muertos.

RECOLECCIÓN.- Debido al crecimiento poblacional, se amplió el servicio de la recolección de basura a cuatro rutas en Privada Residencial Soledad, Piquito de Oro, La Noria y Puerta Real, esto en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez.

DIPLOMADO.- Con 9 módulos y 170 horas en sesiones virtuales, la Facultad de Contaduría y Administración (FCA) de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) realizará a través de su Centro de Desarrollo Empresarial (CDE) la segunda edición del “Diplomado en Finanzas”, que tendrá lugar del 21 de octubre del 2021 al 4 de marzo del 2022. La maestra Tita Verónica Castillo Vega, coordinadora del Diplomado hizo una atenta invitación a los alumnos de la FCA que deseen continuar con su formación en el área de finanzas y al público en general, a tomar este curso.