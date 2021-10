CAJA DE PANDORA.- Es en lo que se convirtió el Hospital Central, de donde siguen surgiendo irregularidades, a tal grado que se ve difícil que su ex director y allegados puedan salir bien librados. Por lo pronto no podrán evadir su responsabilidad en la adquisición de medicamentos apócrifos contra el cáncer o señalar que fueron engañados, pues la Secretaría de Salud Federal les notificó, con toda oportunidad, cuáles eran los que no debían adquirir, pero fueron, los compraron y los repartieron a pacientes y niños. También se ha detectado gente que no trabajaba, pero si cobraba, los clásicos “aviadores”.

OTRAS 100. – En una muestra de la inequidad y el favoritismo del pasado gobierno hacia determinadas dependencias, se detectó que mientras la Secretaría de Salud gastaba dinero a manos llenas, como lo demuestra el parque automotriz de 900 unidades que tenía, la Secretaría de Seguridad no contaba con las patrullas suficientes para efectuar su labor. Ante esto, el gobernador Ricardo Gallardo, ordenó rescatar 100 de estos vehículos, para que sean incorporados a la seguridad pública de San Luis Potosí.

EXTORSIÓN.- La eterna líder sindical Francisca Reséndiz regresó a la Plaza de Armas para continuar con sus viejas prácticas de extorsión al gobierno estatal y obtener canonjías que otras administraciones por débiles cedían a sus exigencias. Ha logrado la “basificación” de policías y de trabajadores que gozan del erario sin merecerlo.

MILLONARIA.- Con la falsa bandera de defender a la burocracia y discurso seudo izquierdista, por décadas ha acumulado una buena fortuna con propiedades, vive en el Campestre y es vecina de millonarios; ha viajado por el mundo, familia estudiando en el Tec de Monterrey y vida de “fifís”.

REUNIÓN.– En su reciente gira de trabajo por Matehuala, el gobernador se reunió con los alcaldes del Altiplano para coordinar temas de seguridad pública e infraestructura en sus respectivos municipios. De esta manera el Gobierno del Estado avanza en la construcción de un nuevo San Luis Potosí.

SE ESPERABA.- El caso de Covid-19 en el Congreso del Estado, mantiene aislados a diputados y trabajadores, era algo que ocurriría en cualquier momento, luego del incremento del número de personal y las reuniones de trabajo; por más gel y cubre bocas que se utilicen, el riesgo crece con la movilidad y lo mismo pasa en las dependencias de Gobierno del Estado y en el Poder Judicial, por lo que se debe replantear la estrategia de “Vuelta a la Normalidad” o casos como este serán cosa de todos los días.

QUEMADO.- Nunca faltan los prietitos en el arroz, y de los nuevos colaboradores en el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, destaca la presencia de Martín Bravo Galicia, que con anterioridad ya ocupó ese encargo, pero que en el trienio 2015-2018 de la capital fue despedido “porque no hizo bien su trabajo”, según lo expuso el entonces alcalde. Luego trascendió que fue por otras causas.

RESPUESTA.- Los locatarios del mercado “Miguel Hidalgo” están que no se la creen al recibir respuesta inmediata a su solicitud de mayor vigilancia policiaca, para ellos y para el resto del comercio del Centro Histórico de la ciudad. La Policía Municipal formó ya el grupo “Pantera” con varios elementos que, visiblemente, recorren la zona. Esperan que no sea flor de un día.

SIGUE EL HOYANCO.- En el retorno de la carretera a Rioverde ubicado en la glorieta a Emiliano Zapata, sigue abierto un hoyo como de dos metros que se abrió por las lluvias y el pesado tráfico que cruza por el lugar. Lamentablemente este no ha sido detectado por las autoridades municipales de Soledad y nadie lo ha arreglado pese a que decenas de vehículos se dañan al caer ahí.