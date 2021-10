EN DESPOBLADO.- Lo que se hizo con el Parque Tangamanga del Altiplano, fue un robo en despoblado, de acuerdo a las observaciones de la Contraloría Estatal, donde las pasadas autoridades estatales canalizaron todos los gastos al 50 por ciento, es decir se cobraron 100 bancas, pero se instalaron 50, se anunció la instalación de 100 botes de basura, pero sólo se colocaron 50. Se reportó una inversión de 30 millones de pesos, pero sólo se invirtieron entre 16 y 18 millones de pesos, de acuerdo a lo informado ayer por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, en su gira de trabajo por Matehuala.

GRUPO DE ELITE.- El mandatario estatal anunció la conformación de un Grupo Policiaco de Elite, de reacción inmediata, para enfrentar y repeler a la delincuencia en San Luis Potosí. Estará conformado por 450 elementos, debidamente entrenados, que se encargará de devolver la seguridad al Estado. Ayer comenzaron a llegar los primeros vehículos tácticos todo terreno, que formarán parte de este nuevo cuerpo de seguridad, que se espera entre en operación a principios del próximo año.

NO AVANZÓ.– Lamentable que en el pasado sexenio la entidad no avanzó la Reforma Laboral, pero sobre todo que fuera por la falta de coordinación entre las autoridades estatales con el Gobierno Federal. El tema de la pandemia fue usado como pretexto por los hoy ex funcionarios estatales, para no trabajar. Un ejemplo lo es las lamentables condiciones de la STPS.

PROMESA.- El programa de “borrón y cuenta nueva” en el Interapas, que se ofreció en las campañas debe realizarse en Soledad. El organismo es obsoleto y generó daños a la economía de los potosinos. Los abusos de la ex directora Natalia Castillo fueron muchos y generaron bloqueos en las principales arterias y molestia ciudadana, por lo que se debe cumplir con la promesa y empezar de cero.

MAL HECHO.- La administración municipal de Xavier Nava, dejó un bache frente a la antigua Ford, en la avenida Universidad, el cual repararon, pero tan mal que a la semana ya estaba otra vez el hoyo. El lugar es una trampa difícil de esquivar por los autos, ya que en la noche no se ve, lo que causa daños a los vehículos. Deben arreglarlo por el peligro que representa y que se le finquen responsabilidades a los navistas-panistas que no hicieron nada bien, en ese trienio municipal que fue perdido para San Luis Potosí.

DIFERENCIA.- Los operativos viales en el norte de la ciudad ya marcaron diferencia no obstante las obras que se realizan, la vialidad es más ágil y demuestra que todo es cuestión de trabajo, a diferencia de la gestión de Xavier Nava que prefería que sus elementos anduvieran atracando ciudadanos en lugar de ponerse a trabajar.

ENCOMIENDA.- Una de las encomiendas principales con las que llega Juan Carlos Machinena al Consejo Consultivo del Centro Histórico, es investigar a fondo cómo se gastó el recurso su antecesor, porque fueron muchos los millones de pesos qué manejó y es indispensable conocer su aplicación real; nada más que hay un pequeño problema, que ambos tienen una relación política y de amistad de mucho tiempo y quién sabe hasta dónde el nuevo funcionario esté dispuesto a rascarle.

ACOMODADOS.- Aunque evidentemente son sus primeros días, parece que hay funcionarios del Ayuntamiento capitalino que no terminan de acomodarse en sus encargos, o en sus oficinas. Nada más que no olviden que su jefe, el alcalde, ya les exigió tiempo completo.

MÁS POLICÍAS.- Ya se había adelantado en estas páginas, pero ayer el alcalde de la capital, Enrique Galindo, confirmó que se incorpora un centenar de elementos de vialidad, que estaban inoperantes en oficinas. Y ya es notable que ha mejorado, no del todo, la vialidad en puntos conflictivos.

EXCESO.- Como ya se regularizaron las entradas a las oficinas gubernamentales, la gente abusa y acuden en familia a realizar diversas actividades. Propiciando así, que haya más posibilidad de contagio. Vimos exceso de gente en lugares de atención médica. Antes sólo se permitía la entrada del enfermo y si era menor podía entrar con un familiar. Ahora hacen lo que quieren.

COMUNICACIÓN.- Hay actividades en la escuela de Ciencias de la Comunicación y les traen personalidades para hablar de la locución y los jóvenes no van. Será porqué no conocen a las figuras invitadas o porque de plano son muy flojos.