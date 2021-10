MODERNIZACIÓN.- El sistema de transporte de la mancha urbana requiere una reestructuración. El “pulpo camionero” como lo calificó alguna vez el ex gobernador Fernando Silva Nieto, no ha permitido por décadas que entre ninguna otra opción del transporte lo que ubica a la capital entre los estados más atrasados, con unidades viejas, descuidadas y sucias. El servicio de taxis está igual ya que las carcachas tienen más de 15 años operando y no protegen a los usuarios. A eso súmele el transporte de personal que ya invadió toda la ciudad y no está normado por el Congreso. Es urgente que se diseñe un nuevo sistema, moderno ágil y eficiente.

¡AGUAS!- Verdadera odisea vivió el gobernador Ricardo Gallardo, cuando el helicóptero oficial en que viajaba tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia en la huasteca potosina, minutos después de haber despegado de Ciudad Valles, con dirección a Rioverde, por la falla de un motor. El mandatario y su comitiva tuvieron que trasladarse al aeropuerto de Tamuín donde les dieron un “raid” para continuar con su gira de trabajo, por la Zona Media, relató en sus redes sociales el mandatario estatal, donde tomó con humor el incidente e incluso señaló que regresará en los próximos días a la Huasteca aunque sea en burro o caballo. La realidad es que las nuevas autoridades heredaron aeronaves inservibles, con muchas, no horas, sino décadas de vuelo.

VIGILANCIA.– Para el 31 de diciembre se habrá duplicado el número de elementos policiacos que se encontrarán en las calles, es decir mil elementos más haciendo labores de vigilancia en el Estado, con lo cual se irá acabando con la herencia maldita donde los policías sólo cuidaban a los poderosos y políticos. De acuerdo a lo informado por el Ejecutivo, estatal solo mil agentes se ocupaban en tareas operativas, pero con los cambios de horario y descansos, por turno solo había 300 policías en activo, distribuidos en los 58 mpios.

EN LA PILA.- El alcalde capitalino, Enrique Galindo, suspendió su visita a la delegación de La Pila, donde tomaría protesta a la priísta Alejandra Méndez Rosas, como delegada. Es la única demarcación capitalina que sigue acéfala.

INCERTIDUMBRE.- Cerca de 800 trabajadores de CECyTESLP y sus familias temen por la estabilidad de sus trabajos ya que la falta de recursos alcanzó a esta dependencia y esta quincena no se realizó el pago de sus salarios. Aunque ya hay un presupuesto autorizado no hay recursos, por lo que agotadas las instancias de diálogo se espera que pudieran tomar otras acciones, sobre todo porque a pesar de esta penosa situación, el servicio a los jóvenes no se ha suspendido y los docentes siguen trabajando bajo la modalidad híbrida.

VISITA INCÓMODA.- Para avisar que “hay nuevo sheriff en el pueblo”, la ahora responsable de Comercio Beatriz Benavente, visitó antros y centros nocturnos; advirtió a encargados a que cumplan la normativa vigente. Lo curioso es que, entre los sitios donde se hizo presente, está el céntrico “Jotas Room”, que ni permiso tiene y continuamente es clausurado. ¿Pues que pasó? ¿Se aplicará la ley ó sólo será a unos cuantos?

DESLINDE.- En el colapso del Puente Cerritos-Tula, se aclaró que la constructora "Quid", no lo construyó, sólo fue contratada para hacer trabajos de mantenimiento y rehabilitación a la infraestructura, por lo que, no es responsable del incidente. Es decir, cuando la empresa llegó fue para reparar lo que estaba mal pero definitivamente el tiempo no alcanzó y ahora las investigaciones tendrán que enfocarse en la empresa que construyó la obra y no le dio el mantenimiento correspondiente.

MADUREZ.- Excelente señal de madurez política mostró el grupo parlamentario del PRI a través de su líder de fracción Mauricio Ramírez Konishi en la pasada sesión, al generar un posicionamiento que privilegia los acuerdos y el diálogo, y expuso con todas sus letras que respaldará todo aquello que beneficie verdaderamente al pueblo y mejore su calidad de vida en materia de salud, seguridad, desarrollo económico, educación, infraestructura entre otros apartados.