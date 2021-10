TERCERA ALCALDESA.- Leonor Noyola Cervantes, rindió protesta ayer como nueva presidenta municipal del municipio de Soledad de Graciano Sánchez, después de sortear la copiosa lluvia que asustó a todo mundo, pero que pese a ello le auguramos una buena gestión, con la que seguramente atraerá los beneficios y el desarrollo para los habitantes de este lugar que en los últimos años se ha posicionado como ejemplo de bienestar.

EL GRAN FRAUDE.- El gobernador Ricardo Gallardo fue claro y contundente al afirmar que la administración municipal que encabezó Xavier Nava Palacios en forma irresponsable, dejó vulnerable a la capital, al desmantelar el aparato de seguridad. Le va a prestar a Enrique Galindo, elementos y patrullas, pero se investigará todo sobre la renta de las patrullas, ¿a quien se le pagó?, ¿cuánto dinero fue?, en resumen, de quién fue el gran negocio.

PREOCUPACIÓN.- Mucha preocupación causó en la toma de protesta del maestro Enrique Galindo, la presencia de personajes oportunistas que lo único que buscan es hacer negocios personales como siempre lo han hecho, con la etiqueta de haber ocupado grandes cargos públicos y académicos; de por sí, el grupo político y empresarial le impuso medio gabinete y ahora faltan otros que también quieren su cuota, vendiendo diversos servicios al Ayto.

FIRME.- Hasta ahora son 250 los policías estatales, quienes “trabajaban” cómodamente en oficinas o se habían convertido en escoltas, los que recibieron la indicación de salir a las calles para proteger a la ciudadanía, aquellos que se resistieron y los que espetaron la amenaza de: “acudiremos con Nina” -por aquello de ser sindicalizados-, simplemente se les indicó pasar a caja a recoger su liquidación. En materia de seguridad, la estrategia del gobernador Ricardo Gallardo de poner orden en todas las áreas y departamentos es la adecuada, se aplaude sobre todo no caer en amenazas ni chantajes.

ACTIVA.- La presidenta del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, Ruth González Silva, sostiene la misma dinámica y ritmo de trabajo de su esposo, el gobernador Ricardo Gallardo. Consciente de que el trabajo en equipo siempre da mejores resultados, mantiene un acercamiento permanente, tanto con la ciudadanía como con el personal del organismo a su cargo. Bajo su batuta, diariamente se reafirma el compromiso de trabajar para defender las causas de todas las familias potosinas.

ACTIVOS.- Las diputadas y diputados estuvieron muy activos, acudieron en representación del Congreso del Estado en los actos de toma de protesta de alcaldes y regidores, en donde asumieron el compromiso de trabajar coordinadamente para apoyar proyectos que contribuyan a sacar adelante al estado.

CREMA Y NATA.- Todos andaban en la rendición de protesta de Galindo, no faltó nadie de los empresarios, políticos, sociedad civil. Hasta los ex gobernadores Horacio Sánchez, Teófilo Torres, y Fernando Silva. Aunque en este, no hubo embajadores.

ENROQUE.- Hay un hervidero de información, todos quieren llegar a gobierno. Lo bueno, es que muchos son comunicólogos, lo malo, el tiempo lo dirá.

OTRA TEMPORADA.- “Primera Línea”, el programa de revista de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), regresó echando la casa por la ventana en su segunda temporada que inició este jueves 30 de septiembre a las 17:00 horas por el canal de YouTube UASLP. Habrá secciones como: cultura, entretenimiento, la de cine cambia a Más allá de la pantalla y entre las nuevas está una dedicada a abordar diversos aspectos de las leyes.

TRANSPORTE.- Entre los retos que el estado potosino enfrenta en materia de movilidad, se encuentra la implementación del uso del transporte masivo (como el llamado metrobús) en la capital y el área conurbada, así como fortalecer las vialidades y visualizar más conexiones, afirmó el Mtro. Víctor Manuel Rangel García. El experto consideró que ésta podría ser una de las “salidas” que a mediano plazo, es decir en los próximos cinco años, ayude a la solución de los problemas viales.