QUE NO SE REPITA.- Hace tres años que inició la administración municipal de Xavier Nava, la primera queja de los trabajadores fue la llegada de los amigos del nuevo alcalde, quienes para colocarse despidieron a empleadas indefensas, lo que generó una condena unánime, por lo que ahora todos esperan que no ocurra lo mismo y se vaya a desplazar a quienes tienen derechos de muchos años y no se pueden defender por la llegada de nuevos funcionarios. Ese primer error, al que luego se sumaron otros, le costó a Nava, la reelección y la censura en el propio PAN, incluida la candidatura de su partido a gobernador.

SE DEBEN IR.- El nuevo ayuntamiento deberá ir sobre las basificaciones que hicieron a funcionarios navistas, en todas las áreas para aferrar a la chamba a familiares y amigos de la administración saliente, que suman unos 700 recomendados, que engordaron la nómina a último momento, no debe haber tolerancia porque como dice el dicho “los que en esta bailaron, en la otra se sientan”, además de que si llegaron con Nava, se deben ir con él, así de sencillo.

ACTIVO.– El gobernador Ricardo Cardona Gallardo se ha convertido en el activo más importante del PVEM a nivel nacional, lo cual ha sido reconocido por la cúpula del Partido Verde y militantes distinguidos como Jorge Emilio González Martínez, ex dirigente del partido del “Tucán” y Arturo Escobar y Vega, quienes se mostraron sorprendidos por el apoyo sin precedente de que goza el mandatario entre los potosinos, durante sus recientes visitas a la entidad.

HERENCIA.– La inseguridad y las graves carencias en materia de salud son dos de los muchos problemas que enfrenta hoy en día el Estado, producto de la desatención de las pasadas autoridades, que preocupan y ocupan el nuevo Gobierno potosino. Por lo pronto el mandatario estatal, dio instrucciones de atenderlos a la mayor brevedad y que la ciudadanía empiece a ver el cambio.

DESCALIFICACIÓN.– Con los nombramientos del Dr. Jorge Aguilar García, como director del Hospital Central, de Martha Griselda Rangel como directora Médica y Guadalupe Colorado como jefa de Enfermeras, por parte del gobernador del Estado, llega la dignificación al nosocomio. El compromiso es brindarle un servicio digno a todos los potosinos por igual.

MISIÓN.- Laura Elena Fonseca Leal, la primera mujer en presidir el CEEPAC, termina hoy su responsabilidad al frente del organismo, con el reconocimiento de todos los partidos, logró sortear infinidad de obstáculos para entregar un proceso electoral en paz, sin sobresaltos y ese es el principal mérito; organizar elecciones no es cosa fácil y el hecho de que haya transición de un partido gobernante a otro diferente, sin raspones.

RECONOCIMIENTO.- La labor de la maestra Laura Elena Fonseca, más allá de las críticas siempre interesadas y chafas de que el presupuesto es alto, que no se desquita, que esto y lo otro, pero que los potosinos hayan transitado por un proceso electoral tranquilo no tiene precio; perdió el PRI y PAN y ganó el Verde y no pasó nada, también en los ayuntamientos hubo cambio de colores y todo en paz, y esa es una tarea que se le debe reconocer al CEEPAC.

LAMENTACIÓN.- Indigna cualquier asesinato, pero más el de la mujer policía municipal ocurrido en la colonia San Angel, que ante falta de patrullas y personal fue enviada sola y en su vehículo particular a resguardar un inmueble que está asegurado. Y da coraje que de la corporación solamente se limiten a lamentar lo ocurrido.

ABIERTAS.— La diputada Yolanda Josefina Cepeda Echavarría mostró sensibilidad y solidaridad con las manifestaciones de mujeres, sabe que la única vía para solucionar cualquier conflicto es el diálogo y una política de puertas abiertas para escuchar a cualquier grupo social, así que seguramente esta será la política que manejará el Congreso del Estado.

POR INICIAR.— La Capital Potosina está por iniciar una nueva etapa de gobierno, en donde existe una amplia confianza de la ciudadanía con Enrique Galindo Ceballos al frente del municipio pues saben que tiene la capacidad para superar los grandes retos que tiene en frente, como son: desabasto de agua potable, drenaje pues cada que llueve la ciudad se inunda, seguridad pública entre otros grandes problemas que deja la administración de Xavier Nava.