QUITAN REJAS.- Como cualquier ciudadano, el gobernador Ricardo Gallardo sin escoltas convivió con la gente en la Plaza de Armas y calles adyacentes. Platicó con varias personas y degustó un helado de sabor. Otro cambio notable que se dio con su arribo a la gubernatura, fue el retiro de las vallas metálicas que resguardaban el Palacio de Gobierno.

ASUME EL DIF.- La señora Ruth González Silva, rindió protesta como presidenta del DIF ante representantes de diversos sectores, en el Teatro Carlos Amador. Aseguró que ha comenzado una nueva etapa y los beneficios de la asistencia social se ampliarán en las cuatro regiones de la entidad. Bajo su gestión, el DIF volverá a tener un rostro humano y se tiene previsto distribuir un millón de pesos al mes a grupos vulnerables a través de apoyos, pensiones y becas.

NOMBRAMIENTOS.- El Secretario General de Gobierno, Guadalupe Torres Sánchez, quien les tomó la protesta a los subsecretarios, a Ángel Gonzalo Santiago, designado Subsecretario General de Derechos Humanos y Asuntos Jurídicos; Jorge Vega Arroyo en la Subsecretaría de Gobernación; y en la Subsecretaría de Enlace Interinstitucional, Juan Pablo Escobar Martínez.

BIEN POSICIONADO.- En una encuesta realizada por MetricsMx el gobernador Gallardo Cardona obtuvo el respaldo del 71% de los encuestados que considera que su gestión será muy buena o buena; mientras que solo un 15.1% mala o muy mala; y un 14.7% de los potosinos no lo sabe. El porcentaje positivo coincide con otras encuestas que auguran una gestión exitosa.

AUSTERIDAD.- La palabra austeridad ha sido desconocida por el Congreso. Los diputados se han despachado con la cuchara grande, en salario, presupuesto, asesores, ayudantes, ujieres, etcétera, incluso ahora la nueva legislatura denunció que hay grupito de funcionarios que ganan más que los propios diputados, porque los diputados de Morena dicen podrían reducir sus ingresos por lo menos al 50%, luego que antes insistieran una y otra vez sobre el tema y la prueba es que la mayoría en el Congreso es Verde. Ojalá y lo cumplan.

DERROCHE.- Sólo en asesores se gastaban mensualmente 3.5 millones de pesos al mes en el pago de 137 “consejeros” que nadie sabe si efectivamente trabajaban o sólo eran prestanombres, para cobrar salarios excesivos. Hoy un compromiso público que no debe haber excesos, ya que tarde o temprano trascenderán, como ocurrió con la pasada legislatura, donde hasta los autos usaban para robar. Se debe poner un ejemplo de austeridad para que los potosinos les crean.

SIN AGUA.- Se suman más colonias con la escasez de agua, como la Unidad Habitacional Rancho Pavón y de Residencial Pavón, con más de una semana sin el vital líquido; se comunicaron al Interapas y les dicen que están programados y que les tocaría hasta dentro de un mes, ¡imagínense qué respuestas!, esperemos que con el nuevo gobierno haya soluciones más reales y menos ofensivas. ¡Servidos!

CAMBIOS.- Apenas huyó su titular, y ya en la Fiscalía comenzaron los cambios y reacomodos. Hay intranquilidad al interior, entre el personal, porque temen al arribo de jefes que no conocen el teje y maneje al interior. O les va a ir mal a los jefes o a ellos.

GABINETE.- El que no quiere dar entrevistas es el nuevo Secretario de Educación. Esta raro, porque siempre lo hemos visto atendiendo a los amigos de la prensa. Ojalá pronto resuelva atender a los medios.

EMBAJADOR.- El que se llevó los reflectores fue el embajador de Qatar, todas las chicas querían fotografiarse con él, pero sus por lo menos 5 escoltas no lo permitieron.

SIN CONTRALOR.- La falta del nombramiento de Contralor o Contralora del Estado ocasionó que ayer en todas las dependencias estatales no se pudiera firmar el acta de entrega-recepción, además de que en muchas oficinas ya no dejaron entrar al personal de confianza; hay muchas maneras de hacer las cosas y la ordenada, con buen trato y respeto, siempre será la mejor. Por lo pronto no hubo firmas de actas de los que salieron y los que van llegando, ya que legalmente simplemente no se puede.

TRIAGE SOLEDAD.- El Servicio Médico Municipal de Soledad a través del "triage’ respiratorio, ofrece atención de primer contacto y subsecuente con su respectivo tratamiento para 5 mil 400 personas identificadas como casos sospechosos y confirmados de Covid-19.