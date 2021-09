REACCIÓN.- No tardaron mucho los usuarios de la Zona Industrial en reaccionar por los bloqueos de la carretera 57, vía principal para la entrada y salida de trabajadores, por las afectaciones a la producción, a causa de la protesta de policías ministeriales, ministerios públicos y seguridad pública, el miércoles, al advertir que por lo menos dos grandes empresas se irían de la entidad, en caso de continuar situaciones como esas, por lo que menuda tarea les espera a las autoridades, no tanto porque haya o no protestas, sino, porque capital está estrangulada desde hace muchos años y no será fácil encontrar una solución al menos que se tomen medidas de fondo.

TALÓN.- La movilidad ha sido por años el talón de Aquiles de las administraciones municipales, lo que se junta con la falta de capacidad de gestión de los alcaldes para aspirar a proyectos a largo plazo y de gran magnitud, como por ejemplo, la apertura de nuevas vialidades, puentes que crucen las vías del ferrocarril, obras de infraestructura y estacionamientos, que ayuden a la movilidad urbana, hasta en tanto no se logre sacarlas del centro histórico, como ya ocurrió en Durango, donde sí se pudo y la inversión fue de unos cinco mil millones de pesos, mil millones menos del presupuesto de tres años del ayuntamiento de la capital. Peccata minuta.

PROYECTOS.- Mientras no haya un proyecto a largo plazo que proponga soluciones al problema, los potosinos seguiremos siendo rehenes de lo que ocurre y atados a proyectos que tienen fuertes presupuestos, para arreglar calles del Centro Histórico una y otra vez, sin pensar en que la ciudad es un todo y sin no hay accesibilidad, de nada sirve promover inversiones, turismo, empleo, etcétera, si la ciudad se colapsa con una simple llovizna, o una manifestación de 20 personas.

MÁS PROTESTAS.- Ayer continuaron las protestas, ahora fueron maestros del Cecyte, taxistas y educadoras de estancias infantiles, quienes se quejaron de falta de concesiones y pago de sus quincenas. Qué lamentable y la lista seguro va a continuar en las próximas semanas, pues los proveedores también ya analizan protestar por que no les cumplieron y mire usted que estamos hablando de un buen de lana.

SEGURIDAD.- Buenas cuenta, así se expresó el edil soledense, Gerarado Zapata, en el rubro de seguridad, al contar con el primer cuartel general de la Guardia Nacional cuyos elementos colaboran en diversos operativos de vigilancia, obteniendo como resultado más de 3 mil recorridos, la inspección a más de 2 mil personas y a más de mil vehículos, así como un total de mil 500 auxilios a la comunidad.

ACUERDOS.- El Congreso logró mandar el primer mensaje de acuerdos y unidad, al aprobar que la plaza de Los Fundadores sea recinto oficial provisional para la toma de protesta de Ricardo Gallardo como gobernador; el voto a favor fue también de los integrantes de la coalición Si por San Luis, que asumieron una postura institucional y dejaron atrás los rencores políticos.

SIN ALCANCES.- Ya empezaron algunos diputados y diputadas con el cuento de la austeridad, que no quieren carro, que no tomarán café, que no usarán la computadora, en fin, pero nunca hablan de trabajar sin cobrar sueldo, de exigirle al gobierno federal que destine recursos para medicamentos, que equipe escuelas, se van a la facilita y situaciones que no generan ningún beneficio porque no resuelven nada de los grandes problemas que tiene San Luis; tienen mira corta y grande el ego.

NI EN CUENTA.- El Oficial Mayor de Congreso del Estado Alejandro García Moreno, dio a conocer que la cuenta de la red social Twitter con el usuario @AlexGarciaSoc, con su fotografía en el perfil y con un ataque hacia un ex funcionario de Congreso del Estado y una exdiputada, es completamente falsa. Señaló que en el mensaje, se mencionan palabras altisonantes y ataques directos, los cuales no son de su autoría, al no tener ningún interés en el tema por lo que se deslinda completamente de lo presentado y dejando en claro que este tipo de ataques cobardes no pueden seguir sucediendo.

REHABILITACIÓN.- La Unidad Básica de Rehabilitación I, reintegrará a pacientes a las distintas terapias físicas que se brindan de manera presencial, estarán acudiendo a sus respectivas terapias de manera presencial.