UN DÍA COMO AYER.- La población pide a las autoridades que no se repita hoy, un día de manifestaciones como el que se tuvo en miércoles, porque la verdad fue todo un caos; los más preocupados fueron los trabajadores y empleados que llegaron tarde a sus centros de trabajo y ¡cómo no!, si a algunos les descuentan los minutos o hasta el día, pero ¿qué hacer?, la ciudadanía nada, los gobiernos de San Luis Potosí, pueden evitar esto con la eficiencia en su administración.

OPORTUNISMO.- Criticar por criticar, hablar sin conocimiento de causa, lanzar hipótesis personales al aire, no ayuda a resolver el problema que originan las manifestaciones en la capital y es vil oportunismo; vivimos en un estado de derecho, de leyes, y decir que “los diputados deben dejar sus lujos y atender a los quejosos” o que “el gobierno sirve para nada” –como no dijeron eso antes- o que “el sistema corrupto se queda con el dinero”, entre otras ocurrencias sin fundamento, en nada ayuda a resolver el conflicto; si se proponen soluciones, rutas de salida, se estaría aportando, pero así, no es más que buscar protagonismo.

NO SERÁ “POLLO-FEST”.- La toma de protesta del gobernador constitucional de San Luis Potosí el próximo domingo tendrá toda la seriedad y solemnidad que establece la Constitución Política del Estado, por lo que cualquier evento musical o de festejo será después de que termine el evento o incluso podría trasladarse a otra zona como Soledad; ayer ya hubo una reunión de trabajo para que se cumplan todos los protocolos sanitarios y de seguridad, para garantizar la integridad de los asistentes.

SE DEFENDIÓ.- Después de que en varios medios se divulgó su supuesta destitución a solicitud del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, el director de Comercio Municipal del Ayuntamiento capitalino, Gabriel Andrade Córdova, tuvo que salir a defenderse sólo para aclarar que efectivamente hay una queja en su contra en ese tribunal, de la que se revocó un dictamen y, por lo pronto, sigue pendiente.

NAVA CIERRA CALLES.- Por si fuera poco, por la tarde de ayer a la Policía Vial se le ocurrió “cerrar” los alrededores de la avenida Observatorio y el Camino Antiguo a Simón Díaz. Muchos creyeron que se trataba de otra manifestación, pero no. Es que se restringió el paso en los alrededores del Centro Deportivo de la zona, donde por la noche el alcalde Xavier Nava rindió su informe de actividades, el último.

COORDINACIÓN.- El diputado José Luis Fernández, presidente de la Junta de Coordinación Política, ya se puso manos a la obra e inició trabajos de coordinación con Gobierno del Estado para establecer todos los protocolos de prevención que se marcan por la pandemia de Covid-19, para que en la rendición de protesta del Gobernador Electo, Ricardo Gallardo, se garantice la seguridad de quienes acudan al cambio de gobierno. Se espera que este jueves sea aprobado en el Pleno la propuesta para que sea declarado recinto oficial del Congreso del Estado la plaza de Los Fundadores, pues el objetivo es que la ciudadanía acuda.

TIERRA DE NADIE.- ¿Dónde quedó aquel interés del político que durante campaña llegaba de improvisto a las manifestaciones a ayudar a la gente?. Hoy ninguno está y la ciudad es un caos.

MALVERSACIÓN.- Los del Sutcecyte se quejaron de que el gobierno del Estado malversó recursos del organismo que ya no regresó. ¿Dónde está la responsabilidad social y legal para todos los que tienen que ver con este asunto?.

SEMILLAS.- Durante esta administración municipal, se han entregado 3 toneladas de semilla certificada de alfalfa en beneficio de 650 productores del municipio, con el objetivo de contribuir al desarrollo en el campo.

AMBUDOG.- La jornada de vacunación antirrábica implementada a través del programa de protección animal Ambudog, concluyó de manera exitosa con la aplicación de 7 mil dosis a canes y felinos, esperemos mejore aún más este programa y haya políticas públicas para esterilizar, una buena campaña de concientización, porque cada vez abundan más callejeritos.