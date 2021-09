HOME OFFICE.- Miguel Ángel Carbajal Martínez, titular de la Oficialía Mayor del gobierno del estado, precisó que las y los trabajadores que son considerados de alta vulnerabilidad, como cáncer, hipertensión arterial, diabetes mellitus, afecciones renales, estado de embarazo o puerperio, epoc y personas mayores de 60 años, deberán realizar “trabajo en casa” del 6 y hasta el 19 de septiembre, deberán acreditar su situación con los documentos idóneos, que presentarán oportunamente en el área administrativa de la dependencia o entidad de su adscripción.

EMPODERAMIENTO.- Desde su establecimiento en la entidad, el Centro de Justicia para las Mujeres (CJM) ha fortalecido la estrategia de empoderamiento de las mujeres, se han diseñado varios programas enfocadas a promover el liderazgo, el autocuidado, los derechos de las mujeres, así como a empoderarlas, a fin de que identifiquen, prevengan y actúen en caso de violencia, aseveró Julieta Méndez Salas, titular de la dependencia.

CON MANZANITAS.- Dice el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Juan Branca Gutiérrez que “es lamentable que el Centro de Convenciones no tenga eventos”, como si desconociera que debido a la pandemia por Covid-19 ni ahí ni en ninguna otra parte se han podido realizar eventos masivos, exposiciones, conciertos o cualquier de otro tipo que provoque la concentración de personas, por lo que se ve desinformado; el responsable de ese lugar, ya lo ha explicado miles de veces y ni así le entienden.

AGANDALLE.- Algunos de los integrantes de la llamada Alianza Empresarial están buscando no solamente imponerle funcionarios de mayor o menor nivel al gobenador electo Ricardo Gallardo, sino, por supuesto, mantener algunos privilegios y lograr otros, convenciéndolo de que “sólo la inversión privada a través de las APP salvarán a su gobierno”. Andrés Manuel López Obrador, por cierto, no se dejó y denunció este tipo de sociedades donde “sólo los empresarios ganan y mucho”.

REVISIÓN.- Así como se están revisando las instalaciones de guarderías y otros inmuebles con motivo de la pandemia, también debería realizarse una inspección similar en todos aquellos centros de rehabilitación, estén o no autorizados. Hay que recordar que en tales inmuebles se aloja a alcohólicos y a drogadictos, y en algunos casos a indigentes, y que muchos de ellos estarían en riesgo.

PROPAGANDA.- Es molesto ver cómo en distintos rumbos de la ciudad, a tres meses de que se realizaron las elecciones, aún prevalece una parte de la propaganda electoral. De casi todos los partidos y candidatos que contendieron en tales procesos, hay bardas pintadas en distintas colonias e incluso en zonas muy transitadas. Lamentablemente no hay autoridad electoral o por lo menos municipal con interés por acabar con el problema.

SUEÑO DE LOS JUSTOS.- El Congreso del Estado va a reponer este miércoles las banderas que fueron quemadas en una violenta manifestación que ya tiene más de un año que sucedió y, aunque los diputados han levantado la voz para que la Fiscalía General del Estado actúe y de con los responsables (que por cierto hay videos) y se aplique la ley, pues no ha pasado nada y seguramente ni pasará.

BUEN TRABAJO.- Algo a destacar en el Congreso del Estado, es la labor que realizaron las Diputadas Sonia Mendoza Díaz y el Diputado Martín Juárez Córdova como presidentes de la Directiva, pues llevaron con orden y gran apertura el trabajo en el Poder Legislativo y sacaron adelante las reformas que se tenían que hacer para dar continuidad al trabajo aún en pandemia.

PURIFICADORAS.- Actualmente son 40 las purificadoras de agua potable que se encuentran instaladas en el municipio, han estado brindando el servicio de manera habitual a lo largo de esta pandemia, no se ha detenido la operación.

VIGILANCIA.- Las sanciones por realizar descargar o arrojar basura, sustancias a las aguas negras no se aplican porque no hay vigilancia, y hasta que eso no suceda, los ciudadanos dejarán de usar los canalones como ‘bote de basura’, entonces no se quejen.