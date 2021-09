DESTRUÍDA.- El temblor que se sintió el fin de semana en algunas zonas de la Capital Potosina fue objeto de infinidad de "memes", uno de ellos dice: Dios mío El temblor dejo las calles destruidas de San Luis Potosí, ah no es cierto, así estaban ya. Y no es para menos, Xavier Nava le va a dejar a Galindo una ciudad destruída, obras a medias, infinidad de baches, colonias sin agua y la inseguridad y lo malo es que sus funcionarios ya duermen el sueño de los justos. Basta ir a la Industrial Aviación, Saucito, Los Alamos en dónde no hay agua y son lugares intransitables.

BLOQUE.- El PVEM ya demostró que va por todas las canicas y además de sumar a alcaldes de diversos partidos, ahora le mostró el dulce a la próxima bancada de Morena cuyos integrantes ni tardos ni perezosos se lanzaron a los brazos gallardistas, lo que confirma las sospechas sobre de qué lado la jugaron en las pasadas elecciones; ahí estaba, por cierto, quien fue coordinador de la campaña de la doctora Mónica Rangel.

DE QUÉ SABEN, SABEN.- La LXII Legislatura que está por concluir, tuvo a tres integrantes que aportaron mucho en materia legal: Isabel Gonzalez Tovar, Edgardo Hernández Contreras y Oscar Verá Fabregat, pues independientemente de las filias, fobias o posturas personales sobre ellos, los hechos son palpables, su trabajo siempre estuvo encaminado a mejorar las leyes y definitivamente lograron destacar.

LICENCIA.- Antonio Garza Nieto, encargado de seguridad de la UASLP, se incorporará al gabinete de Gallardo.

DEUDAS.- Ya dijo el gobernador electo Ricardo Gallardo, que no va a pagar adeudos de esta administración, hay muchos medios de comunicación que están molestos por las tremendas deudas que le dejará el gobierno saliente.

FURTIVOS.- Es inexplicable que ni siquiera los domingos se destine algún oficial de la Policía Vial para intentar desahogar los severos embotellamientos originados por la construcción del colector pluvial de El Saucito…. Ah, pero eso sí, dos avezados motociclistas de la corporación sí acudieron a la zona, entre la iglesia de El Saucito y el Anillo Periférico, para sorprender a automovilistas en especial a conductores de camionetas, en bocacalles que llevan a áreas semirurales. Cuando las cosas se hacen de forma furtiva, dejan mucho qué desear.

INCONCLUSAS.- Es de esperarse que se aceleren los trabajos del colector pluvial El Saucito, del que visiblemente se antoja un notable atraso, y no se cuente entre las obras que se dejarán inconclusas al término de la administración. Al interior del Cabildo del Ayuntamiento capitalino se habla que será alrededor de media docena de obras que se dejarán a la siguiente administración para que las termine e inaugure.

NO ES TIEMPO.- Aún estamos lejos de los temblores, y qué bueno. Afirma un especialista de la Máxima Casa de Estudios que el movimiento de las placas de la sierra, son por el reacomodo natural de estos lugares, esta vez movieron ventanas, pero regularmente pasa desapercibido, afirmó.

BUEN TRABAJO.- Si alguien se puede ir con la frente en alto al terminar la LXII Legislatura, es la diputada María Isabel González Tovar, quién se caracterizó por ser una estudiosa de las leyes, que debatía y argumentaba cada una de los dictámenes que se ponían a consideración tanto en comisiones como en el Pleno. Mujeres y hombres como ella se requieren para darle rumbo y sentido a cualquier Legislatura.

BASURA.- Los días que más se generan desperdicios en el Jardín Principal del municipio es, domingo y lunes, todo tipo de desechos plásticos y frituras que son dejados en el suelo y jardines, entre los días de la semana se recogen alrededor de 150 kilos diariamente.

LAGUNA.- Las lluvias de los últimos días formaron una “laguna” sobre Acceso Norte, frente al conjunto habitacional San Jorge, impidiendo el paso peatonal ya que el agua acumulada a falta de drenaje pluvial, llegó hasta las banquetas y comercios de la zona,y así será hasta que la zona no sea prioridad para arreglar esa situación.