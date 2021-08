LISTAS.- Hasta el momento, el 80% de las instituciones educativas de los distintos niveles del municipio de Soledad han reportado que están listos para iniciar con clases presenciales, informó el director de Educación Municipal, Juan Carlos Torres Cedillo. Detalló que son 210 escuelas de educación básica y 260 en total de educación media y superior.

NOVEDAD.- A fin de promover y vigilar el cumplimiento de las medidas de sana distancia, el uso del cubrebocas y la aplicación de los protocolos en establecimientos y entre comerciantes en la Capital potosina, el Gobierno Municipal implementó la estrategia denominada “Patrulla Anti-Covid”, para así evitar nuevos brotes y salvaguardar la salud de la población.

ES PREGUNTA.- ¿Sabe usted dónde están todos esos “perredistas-navistas” que hace unos meses tomaron por asalto al PRD en San Luis Potosí, anunciaron auditorías, cárcel para los anteriores dirigentes, prometían candidaturas y decían que la ola amarilla iba a arrasar?. La verdad es que nadie lo sabe, porque se trató de arribistas, convenencieros y chapulines que querían la franquicia para hacer de las suyas, pero ni eso pudieron. Hoy, el pomposamente llamado partido del Sol Azteca, con todo y alianzas, apenas tendrá algunas regidurías y ya es mucho decir. ¿Para eso lo querían?.

ÚLTIMO DIA.- Hoy concluyen las comparecencias de funcionarios estatales con motivo de la Glosa del VI Informe de Gobierno y con eso prácticamente se despiden públicamente de esta administración pues será difícil volver a verlos en otros eventos. Seguramente quedaron dudas, pero a diferencia de las ocasiones anteriores, ahora fueron más sinceros, aceptaron errores y algunos hasta dieron información que no se les solicitó, pues total ya van de salida y no usaron el clásico “no traigo el dato pero luego se lo mando”, ahora sí, contestaron todo.

TIEMPO.- Duró sólo 40 minutos la comparecencia de la titular del IMES en el Congreso del Estado, ya que no había diputados que atendieran a Erika Gutiérrez.

NO LES IMPORTÓ.- A los que de plano no les importó su responsabilidad legislativa para asistir a las comparecencias fue a José Antonio Zapata y Martha Barajas, quienes pidieron licencia para irse a México como diputados federales, pero los que siguen cobrando en la nómina, Edsón Zúñiga y Alejandra Mendoza, y no se han ni parado para hacer acto de presencia.

PROGRAMA.- Realizan interesante programa denominado, “Espacio de consumo responsable 2021 en tiempos de pandemia”, el que abarca temas temas de residuos, reciclaje, separación y valorización de materiales, mismo que inició este jueves en la explanada de la Biblioteca Pública Universitaria bajo medidas sanitarias ante Covid-19, dicho proyecto se ha efectuado por 13 años y ha ido evolucionando.

SERVICIO.- La pandemia ocasionada por Covid-19, es una de las causas de los síntomas de ansiedad y depresión en las personas, por el aislamiento social, pérdida de empleo e incluso la convivencia familiar en espacios reducidos, afectan emocionalmente a la gente y es importante que reciban atención psicológica profesional, el DIF Municipal capitalino mantiene ese servicio, además del de tanatología.

MÁS EMPLEO.- En el último año de la administración pública municipal de Soledad de Graciano Sánchez, la dirección de Fomento Económico ha colocado a mil 850 personas dentro de un empleo con prestaciones de ley, recuperando en un alto porcentaje la economía en los sectores de servicios y comercio.

OPERATIVO.- Un convoy conformado por policías municipales, estatales, militares y elementos de la Guardia Nacional, estarán realizando patrullajes continuos por las calles del municipio, a través del operativo “San Luis Seguro”.

MÁS OBRAS.- El Alcalde, Xavier Nava Palacios, entregó en la delegación de Villa de Pozos dos importantes vialidades, de las que reveló que se destinaron más de 13 millones de pesos para mejorar el aspecto, y conseguir el óptimo funcionamiento del sistema de agua potable y sanitario en las calles de Porfirio Díaz y Antiguo Camino a Santa María