BUENAS NUEVAS.- El secretario de Educación de Gobierno del Estado, Joel Ramírez Díaz, informó que, en seis años de gobierno, en Educación Básica se logró una inversión concertada sin precedente de 3 mil 704 mdp, con 4 mil 216 escuelas públicas mejoradas, lo que representa ocho de cada diez escuelas del universo estatal, para beneficio de 458 mil 821 alumnos, en total, se tuvo una inversión concertada de 4 mil 784 mdp para todos los niveles educativos.

LLEGÓ EL DESAMOR.- Todo parece indicar que el desamor llegó a la casa que compartieron en las elecciones recientes el PAN y el PRI, luego de que el segundo decidiera no acompañar a los blanquiazules en las impugnaciones de la elección de gobernador en tribunales federales; duró poco el romance, y habrá qué ver la capacidad de reconciliación para gobernar en el ayuntamiento de la capital y hacer bloque en la próxima Legislatura.

INOLVIDABLE.- La administración municipal de la capital sin duda será inolvidable, pero no porque haya hecho cosas positivas por los habitantes sino por su gran capacidad de destruirlo todo, de hacer obras chafas, de estrangular la ciudad, de tener las vialidades en el abandono, convirtiéndose en una de las peores en la historia de San Luis, por debajo incluso de la que encabezó Mario García. Ya falta menos.

SEGURIDAD.- No tiene vergüenza, el secretario de Seguridad Jaime Ernesto Pineda Arteaga, porque no se presentó a la comparecencia ante el Congreso del Estado, prefirió que a sus subalternos los humillaran por el pésimo desempeño que ha tenido su dependencia durante estos seis años. Eso no es de profesionales, pero qué podemos decir si dejó sólo al Estado ante la criminalidad.

CUMPLE.- El diputado Martín Juárez Córdova se ha caracterizado por cumplir con su reponsabilidad en el Congreso del Estado, es uno de los que ha salido mejor evaluados y es el resultado de cumplir en las reuniones de comisiones, en las sesiones de Pleno y sus encargos como presidente de la Directiva y de la JUCOPO y siempre presente en las comparecencias de los funcionarios públicos.

QUE SALGA ELÍAS.- Militantes priistas están inconformes con la falta de liderazgo de Elías Pesina y los malos manejos políticos de Edmundo Torrescano, por lo que se están organizando para pedir su salida ante los pésimos resultados. La gota que derramó el vaso fue la falta de carácter y desistir de seguir con la impugnación de la elección a Gobernador.

CONTRADICTORIOS.- Mientras el dirigente nacional del PRI, Alito Moreno y sus homólogos del PAN y PRD se inconforman ante la OEA (Organización de Estados Americanos) por las irregularidades del proceso electoral, Elías Pésina considera que no hay motivos para impugnar.

ÚLTIMO DÍA.- En reunión de gabinete, el alcalde soledense pidió a los directores de área, intensificar el trabajo y dar continuidad a las obras y programas en beneficio de la población hasta el último día de la actual administración.

DESAZOLVE.- La dirección de Desarrollo Urbano de Soledad, realizó trabajos de desazolve en más de mil metros lineales de red de agua residual del fraccionamiento La Virgen, donde se recolectó basura acumulada sobre todo plásticos.

BIEN POR LA UASLP.- La UASLP a través de la División de Servicios Estudiantiles con el apoyo del Departamento de Unisalud, el Programa Institucional de Promoción de la Salud (PIPS), y el Departamento de Deportes, invitan al personal administrativo y docente unirse al reto – peso +salud ¡Por una universidad más saludable!, fomentarán hábitos de alimentación y activación física del 1 de septiembre al 30 de noviembre de 2021.