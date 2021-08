TRANQUILOS.- La estadística de contagios de Covid-19 no disminuye, y aunque muchos dicen que la enfermedad no es tan grave para los vacunados y que mientras más personas se apliquen el biológico todo estará mejor, lo cierto es que cuando llega a un hogar, el descontrol es total porque se comienzan a preguntar ¿qué hacer? ¿qué no hacer? Y lo mejor es cuidarse y si no hay a qué salir, mejor quedarse en casa.

FALTÓ TRAJE DE LUCES.- Nuestro alcalde electo Enrique Francisco Galindo Ceballos, se ha dejado observar placeando, por lo menos en Fundadores se vio ayer saludando a diestra y siniestra a la población y poco después atendió a un grupo de jóvenes, esperemos que este sea el inicio de la atención que dará a la ciudadanía cuando se convierta en flamante presidente municipal del estado potosino, ¡aplausos al buen inicio!

OTRO HOYANCO.- Automovilistas que circulan cotidianamente por avenida Universidad, se quejan de que se abrió el pavimento por la lateral del Distribuidor Juárez, justo después de pasar el Hogar del Niño, piden al ayuntamiento que de perdis lo rellene para que no averíe los vehículos. ¡Servidos!

ACUERDO PREVIO.- El PRI aclaró que la impugnación de la elección de gobernador ante el Tribunal Estatal Electoral era parte del acuerdo con la coalición Sí por San Luis y consistía en que, si no prosperaba, ya no acompañaría el tema en instancias federales, lo cual no significa que reconozca el resultado, que avale al ganador o que sea traidor, simplemente fue un acuerdo que hasta ahí llegó y las partes involucradas lo sabían.

COORDINADOR.- El diputado Mauricio Ramírez Konishi fue electo por sus compañeros como próximo coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en la LXIII Legislatura, consolidando así el liderazgo construido en los últimos años; fue una reunión cordial a la que acudieron Edmundo Torrescano, Yolanda Cepeda y Alejandro Leal así como Bernarda Reyes vía virtual desde Tamazunchale, el delegado y el presidente del partido.

SEGE.- El titular de la Sege, Joel Ramírez, estuvo operando un boletín donde afirmaba que más de 300 planteles están vandalizados y 400 no tienen luz. La pregunta es por qué ahora se está justificando su falta de quehacer, nunca pudo resolver los problemas de educación del Estado y siempre que se le preguntaba al respecto, afirmaba que pasaba nada y todo estaba bien.

DIPUTADOS.- Comenzaron las comparecencias y los diputados ya no cuestionan tan drásticamente como en otras ocasiones a los funcionarios estatales, muchos afirman que no los quieren afectar a pocos días de que se vayan. Con esto se ve que los legisladores sólo querían protagonismo y no buscaban el bien de los potosinos. Dejan un cochinero y nadie dice algo.

DIÁLOGO.- El diputado Martín Juárez Córdova, presidente de la Comisión para Dictaminar Iniciativas Ciudadanas, abrió la puerta al diálogo con representantes de los diferentes sindicatos de la administración pública y autoridades municipales para analizar a fondo la Ley de Austeridad impulsada por ciudadanos, y de la que existen dudas sobre su aplicación y los riesgos de afectar los derechos laborales de trabajadores, por lo pronto, existió prudencia y sensibilidad por parte del legislador para la revisión de dicha iniciativa, pues el compromiso es aprobar iniciativas y leyes que representen un beneficio para la ciudadanía.

ESCUELAS.- Al cierre del ciclo escolar 2019 - 2020, de un 30 a 40 por ciento de las instituciones educativas privadas que operaban en el municipio, cerraron sus puertas de manera definitiva, mientras que la deserción escolar se estima hasta un 50 por ciento.

BASURA EN CANALONES.- Un almacenamiento de basura doméstica y maleza es lo que presentan cada 15 días en promedio, a las orillas de los canalones de aguas residuales que atraviesan por las colonias El Morro y Las Huertas, al parecer los desperdicios acumulados son depositados por los mismos vecinos.