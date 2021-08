¿ESFUERZOS?.- Rubricó el historiador y cronista Rafael Montejano y Aguiñaga, y bien, que no iba “como cualquiera por la calle caminando. Yo me voy enamorando de la calle a mi manera”. No vio ni paseó por estas calles, las de hoy de nuestro Centro Histórico. Se presumen obras, se presentan documentos (malhechos) y el adoquín, el mal trazo, la falta de luz, el olor a orín, la basura a flor, los “teporochitos” (dueños de muchos importantes espacios), ahí están. No lo paseó Don Rafa, la realidad es otra y alcaldes, funcionarios, voceros, y redentores van y vienen y el aspecto lúgubre persiste.

COMPARTIDOS.- Ciudad de los Palacios. Sí. Ocultos también. Su historia, arquitectura, magnanimidad, nobleza y generosidad se pierden entre plantones de día, ambulantes y merolicos de 14 horas y falta de luz en las noches. A oscuras ni el perro se ve. El Centro Histórico de San Luis Potosí merece muchísimo más que panfletos caros e intrascendentes. Cada rincón, cada calle, cada espacio digno de rememorar, de contar. Escondida su grandilocuencia y majestuosidad en discursos, burocracia y libritos, cuadernos o lo que sea.

MAR DE FONDO.- La renuncia del potosino Enrique Márquez Jaramillo como responsable de Diplomacia Cultural de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), tiene un mar de fondo que se revelará en los próximos días, luego del nombramiento de Brenda Lozano como agregada cultural de la embajada de México en España, en sustitución de Jorge F. Hernández, lo que generó un linchamiento en redes sociales, por la llegada de opositora de la 4T a la sede diplomática en ese país ibérico, ya que si hay algo inquebrantable que une al poeta e historiador potosino, con el canciller Marcelo Ebrard, es una amistad de muchos años.

EXITOSO.- A través del Programa Estatal de Prevención se diseñó la campaña “Un Like por la Prevención”, para crear conciencia sobre el uso responsable de las redes sociales y advertir las conductas que tienen que ver con el envío de imágenes sexuales por medio de teléfono, ciberacoso, robo de datos personales como contraseñas, número de tarjetas de crédito o bancarias, entre otras. Este proyecto está en todo el estado y tiene el impulso de la administración del gobernador Juan Manuel Carreras López, con beneficios para un millón 739 mil personas.

ATLAS DE RIESGO.- Complementando la vigilancia en varios municipios, que son vulnerables ante las inclemencias climáticas por su lugar geográfico, Protección Civil del estado entregó dichos estudios en la zona huasteca tras platicar con los presidentes municipales sobre las condiciones que se esperan para la llegada del huracán “Grace” a territorio potosino. Era un clamor ciudadano que finalmente fue atendido en beneficio de sus pobladores.

GALLARDO CON REGIDORES.- En una reunión con regidores electos del PVEM de todo el estado, el gobernador electo, Ricardo Gallardo Cardona, fue franco y directo, les pidió trabajar con ganas y honestidad por el bien de sus municipios al margen de colores partidistas, apoyar a los alcaldes sean o no del PVEM, porque primero está el compromiso de servir a los demás y no servirse para el beneficio personal y si van hacer esto último después no se quejen por los malos resultados a sus gobernados ya que como reza el lema “que el pueblo te lo reconozca y sino que te lo demande y castigue”.

COVID-19.- La UASLP anunció que reducirá el precio de las pruebas para la detección de Coronavirus y sus variantes, muchos piensan que por altruista sin embargo obedece a que sus costos eran elevadísimos. Aún así, un tiempo se quedaron sin ellas.

CLAUSURA.- En la Huasteca clausuraron Soriana y 6 negocios más por incumplir con los protocolos anticovid, la gran pregunta es qué está haciendo aquí en San Luis Potosí la Coepris, que permite la operatividad de antros y bares con grandes aforos.

SILLAS DE RUEDAS.- El Sistema DIF de Soledad entregó 40 sillas de ruedas y debido a la semaforización epidemiológica y las medidas fueron entregadas en las instalaciones de la dependencia, con previos horarios programados, todo esto para evitar aglomeraciones y resguardar la salud tanto del personal como de los beneficiarios.