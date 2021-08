PELIGRO.- El mal estado en que se encuentra el puente de avenida Universidad, requiere un trabajo a fondo, si es que de verdad interesa la seguridad de los automovilistas y peatones que circulan por ahí. Con una aforo calculado en 100 mil vehículos diarios, de acuerdo a un reportaje realizado por El Sol de San Luis en febrero de 2020, la estructura además de obsoleta ya le pesan los años y eso sin contar con los daños que resiente diariamente por el cruce de carga del ferrocarril, que presionan la mole de concreto y dañan sus pilares, vibración que tarde o temprano al paso de casi 60 años, tendrá consecuencias.

PROBLEMA.- Las autoridades de los tres niveles de gobierno han cerrado los ojos al problema y lo más que han llegado a hacer, es reencarpetarlo y lo peor, sólo con chapopote y a pintar el vetusto andamiaje de fierro, que cada vez está más endeble. La falta de capacidad de gestión para modernizarlo y que sea seguro, es por desidia, pese a que ese paso a desnivel es la entrada principal de la Ciudad y un gran porcentaje de los visitantes, hombres de negocios, turismo y los propios ciudadanos, la primera imagen que se llevan es la de una ciudad abandonada, con infraestructura vial vieja, descuidada e insegura. Sin duda que algo debe hacerse y en ello deben participar las cámaras, la Universidad, los organismos empresariales, etcétera.

PREGUNTA.- Alguien debe investigar con que autorización o de quien, empleados de cámaras locales, como la Canacope y Canaco, visitan una gran cantidad de pequeños negocios de la mancha urbana, como tienditas, cocinas económicas, etc y los quieren obligar a comprar calcamonías de “socios”. ¿Estará permitido ese cobro o será algún vivo que solo vende las calcas?

ABUSOS RECURRENTES.- No obstante que la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) fijó una multa histórica a cinco farmaceúticas por incurrir en prácticas monopólicas con dolo e intencionalidad para restringir el abasto, fijar, manipular e incrementar el precio de los medicamentos, hay farmacias que todavía reetiquetan los precios y luego dizque ofrecen descuentos pero aún así, de una semana a otra, aumentan hasta 180 pesos el precio de una medicina.

EJEMPLO.- Se ha documentado el caso de una farmacia con nombre de ciudad del Occidente, que por encima del “precio máximo al público”, coloca su etiqueta con un precio más alto y con total impunidad, sin que ninguna autoridad lo verifique y sancione, y al cliente no le queda más que pagar 100 o 200 pesos -si bien le va- más caro que lo que le costó una o dos semanas antes y así, hasta que en semanas se duplica; imagínese de a cómo será la “mordida” para que la autoridad haga como que no pasa nada.

CUENTAS.- A propósito de las auditorías en los procesos de entrega-recepción, está a punto de destaparse la cloaca de corrupción y saqueo en la SEDESORE, donde cada mes sacaban 500 mil pesos de compensaciones, para 10 directivos a quienes les llegaba un cheque de sólo 5 mil pesos, el resto se esfumó. Lo grave es que ese recurso era para la liquidación de los servidores públicos que van de salida.

AHORA.- Ricardo Gallardo ya advirtió que no permitirá “año de Hidalgo”, por lo que ese dinero tendrá que aparecer para liquidar a los que se van, de lo contrario podrían llover demandas al nuevo gobierno, lo que a todas luces no hará feliz al gobernador. No por nada tiene el plantón en la Sedesore desde hace varios días.

AVANCE.- El proceso de entrega-recepción en el Ayuntamiento de Soledad registra un avance del 95%, informó la Secretaria General, Yoloxóchitl Díaz López; se realizaron cortes trimestrales muy a tiempo durante todo este ejercicio municipal para poder estar actualizando inventarios, información relacionada a recursos humanos, recursos materiales, entre otros.

LAS CLASES SI VAN.- Pese a todo lo que se ha dicho el retorno a clases presenciales si va. Esto porque afuera de las escuelas se observan las filas de padres de familia tratando de inscribir a sus hijos. Por lo que así como hay personas que dicen no los llevarán por el riesgo de contagios, también hay quienes consideran que ya es tiempo de regresar y la vida debe continuar.