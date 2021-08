BUEN MANEJO.- Al apegarse al Eje Buen Gobierno, la administración del gobernador Juan Manuel Carreras López, pudo lograr la contención del gasto público hasta en un 14.6 por ciento, lo que se tradujo en que los pasivos que se arrastraban por 21 mil 264 millones de pesos bajaran en seis mil 77 millones de pesos, es decir, quedaron en 15 mil 187 millones de pesos, muy manejables para el siguiente gobierno.

GALLARDO CON ZOÉ.- El gobernador electo Ricardo Gallardo Cardona se reunió con el director general del IMSS, Zoé Robledo, para analizar los proyectos de hospitales nuevos y ampliaciones en la entidad, así como brindar servicios médicos a la población en general. Esta reunión, a la que asistió el que será el próximo secretario de Salud, Daniel Acosta Díaz de León, fue muy provechosa para San Luis Potosí porque se sientan las bases para que el derecho a la salud se cumpla.

NO OBEDECEN.- El secretario general de Gobierno Jorge Daniel Hernández Delgadillo, hizo un llamado de atención a las autoridades municipales, para que frenen las actividades en bares y negocios porque no respetan las medidas sanitarias que emitieron los Servicios de Salud y hay riesgo de que por ese lado se incremente todavía más el indicador de contagios por Covid-19 y saturen el sistema hospitalario. Hay que cuidar la salud y la vida, antes que el dinero.

SUSPICACIA.- El tiempo transcurrido, entre el inicio de los problemas con el acueducto de El Realito y las consecuencias generadas en materia de desabasto, manifestaciones y enojo social, es ya de medio año, ¿por qué entonces el Interapas esperó hasta el final de las administraciones -estatal y municipales- para abordar el tema, tratando de “patear la pelotita” a quien se deje?.

INÚTILES.- El mes de febrero pasado comenzaron los problemas más recurrentes con la empresa operadora del acueducto de El Realito, mismos que dejaron a la ciudadanía sin suministro de agua por casi un mes! Desde entonces se habló de la causal de rescisión automática y entonces pudo haberse iniciado con la rehabilitación de pozos, lo que habría reducido, incluso evitado, el colapso del abasto.

RESTAURANTE.- Mala estrategia pensó el restaurante donde se hacen las ruedas de prensa en el centro histórico, ya que obligó a los comensales a pagar consumo mínimo si quieren realizar esos eventos, ahora todos los políticos, empresarios, organizaciones, ofrecen sus entrevistas en la calle para no pagar la cantidad de mil 200 pesos que pide el restaurante.

PAN.- Otro que no hizo mucho en esta administración legislativa, fue el panista Ricardo Villarreal Loo, a quién le quedó chico el cargo que le regalaron hace tres años. Pasó sin pena ni gloria.

QUEJOSOS.- Ya se está haciendo una costumbre que los gobiernos de la llamada 4T cuando entran en funciones lo primero que hacen es quejarse amargamente de sus antecesores y culparlos de todo, para así ganar tiempo y no hacer nada unos meses hasta que consiguen recursos; en San Luis no es la excepción y a pesar de que había una promesa de no actuar de esa forma, todo parece indicar que pasará lo mismo que hizo Xavier Nava con su antecesor, es decir, se pasó la vida echando culpas, nomás que ahora a nivel estatal.

DENUNCIA.- Si el próximo secretario de Salud tiene pruebas de que hay medicamentos oncológicos falsos y que otros están en bodegas, lo mínimo que está obligado a hacer es presentar una denuncia en la Fiscalía General del Estado y aportar las pruebas suficientes, porque eso de andar filtrando información no comprobada para causar escándalo y desviar la atención, no ayuda en nada y sólo provoca confusión en un sector primordial en estos tiempos de pandemia; ojalá que las próximas autoridades tomen con seriedad el rol que les dio la ciudadanía.

DESPENSAS.- El Ayuntamiento de Soledad da continuidad al Programa Alimentario a miles de familias de colonias y comunidades, de tal manera, que se contempl que el próximo 25 de agosto se haya cumplido en su totalidad con la entrega casa por casa a los beneficiarios.