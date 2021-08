A CUIDARSE.- Los Servicios de Salud alertaron que las reuniones familiares se consideran entre las principales causas de contagio por Covid 19, donde se pierde el uso de las medidas sanitarias y se provoca una diseminación masiva del virus durante los nueve días que tarda en agravarse un cuadro clínico. La eficacia de las vacunas está comprobada y los jóvenes de 18 a 29 años estarán en condiciones de enfrentar la cuarta etapa de contagios que se espera en diciembre, además, ante la abrumadora respuesta, se considera ampliar hasta el sábado las jornadas de inmunización en este segmento.

PAQUETES.- En una gira de trabajo por la huasteca, en San Vicente Tancuayalab, la presidenta del DIF Estatal Lorena Valle Rodríguez entregó paquetes de granjas avícolas, que en un año sumaron seis mil en todos los rumbos de la entidad y bicicletas para estudiantes de primaria y secundaria. Al cierre de la administración del gobernador Juan Manuel Carreras López, serán 15 mil apoyos de esta naturaleza para familias vulnerables en las comunidades más apartadas de la geografía.

ALTO.- El gobernador electo, Ricardo Gallardo puso ayer un alto a los rumores sobre la integración de su gabinete y dijo que los nombramientos se darán a conocer en el momento oportuno y pidió no hacer caso de chismes. Otro dato interesante fue lo dicho de que en su gobierno se trabajará de lunes a sábado y no cinco días a la semana como está acostumbrada la burocracia y los funcionarios deberán ser de 24 horas y con salarios ajustados a la ley, pues aseguró que no pueden ser onerosos cuando hay gente que no tiene ni para comer durante la pandemia. Bien por él. Como decía Juárez “austeridad republicana”.

RÉPLICA.- En referencia a un comentario que se publicó en esta columna, sobre un presunto cobro de “moches” por el director de la SCT estatal licenciado Carlos Jiménez Martínez, a través de un comunicado negó que él autorice el pase de revista anual de los taxistas, tarea que dijo le corresponde a la Dirección de Comunicaciones y Transportes, por lo que asegura que nunca ha cobrado ningún “moche” por realizar un trámite en esa dependencia. También negó que tenga padrinazgos, ni de Elías Pesina, ni de su tío Carlos Jiménez Macías.

RUIDOSOS.- Entre usuarios hay molestia por el excesivo ruido del transporte urbano en general, desde camiones hasta taxis. De éstos últimos señala que muchas unidades circulan con “escape abierto”; el ruido, tanto de taxistas como de camiones a veces es insoportable, y lamentablemente a ninguna autoridad pareciera preocuparle la contaminación auditiva que generan.

¿Y AQUÍ CUANDO?- Personal de la SCT del Estado de Guerrero, suben a las unidades del transporte público y aplican gel a los usuarios a fin de evitar contagios. Además a las personas que no traen cubrebocas, les proporcionan uno con la advertencia de la próxima vez que no lo usen serán bajados del camión. Sin duda buena medida. Aquí la verdad, es que ni quien se preocupe.

NO PUEDE SER.- Ahora resulta que los responsables de los vehículos del Congreso del Estado, son unas blancas palomitas, y ellos no están implicados en los acciones ilegales como se denunció por el propietario de un hotel en Villa de Reyes. Resulta que ahora los responsables son los empleados de talleres mecánicos a donde se llevan a arreglar las unidades. Que barbaridad.

QUE LOS VIGILEN.- Los fines de semana, los taxistas apagan el taxímetro e instalan sus propias tarifas, de acuerdo con el aspecto que tenga el solicitante de sus servicios, sobre todo si el mismo parece andar alcoholizado. Lamentablemente, los pocos inspectores que tiene Comunicaciones y Transportes, andan ocupados en otros menesteres.

ALCALDESA.- En un primer encuentro con el presidente municipal, Gerardo Zapata Rosales, la alcaldesa electa, Leonor Noyola Cervantes, dijo que se trabajará con los recursos que le entregue la administración saliente, y confía en que serán suficientes.

FIN A OBRAS.- El alcalde de Soledad, Gerardo Zapata Rosales, anunció que ya no habrá más inicio de obra pública al estar en la recta final de la administración pública municipal 2018 - 2021, sólo se limitarán a entregar obras pendientes.