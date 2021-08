EL ZOCO.- El recurso económico que ha generado el Centro de Abastos en los últimos 45 años de creado en San Luis Potosí, no se ve por ningún lado, al menos en su infraestructura que hoy es la misma que tenía en 1976 cuando se construyó obvio, con todos esos años a cuestas que lo tienen en las peores condiciones, tanto estructural como higiénicas, de imagen, vialidad, contaminación o hacinamiento.

NO SE VE.- La riqueza que ha generado a lo largo de esos años simplemente no se ve. O ese recurso fue robado por los políticos en turno, o se destinó a obras de caridad, o se lo llevaron los administradores, o durante todos estos años no se han cobrado impuestos, ¿o quién sabe?.

ABANDONO.- la realidad es que el principal Centro de Abasto de la Capital, hoy, está sumido en una crisis y vaya que es un negocio que mueve la economía, pero una cosa es cierta: nada con lo que ha contribuido a la vida económica de la Capital, se regresó a esa zona, ni en vialidades, ni en vigilancia, ni en mejoramiento, ni en alumbrado, ni en nada, por el contrario hoy está convertido en un zoco.

¿QUIÉN TIENE LA CULPA?- La crisis que ha generado en los últimos años la inseguridad y ahora la pandemia, ha abierto los ojos de quienes ahí tienen sus negocios, por lo que los usuarios de ese Centro de Abastos se preguntan, ¿quiénes son los responsables de ese abandono”. Luego del boom de los centros comerciales, una gran parte de los potosinos dirigieron sus baterías a adquirir sus productos de primera necesidad a esos lugares, más higiénicos, con estacionamientos, aire acondicionado, sin embargo la crisis del Centro de Abastos está ahí, vigente y se requiere intervenir.

PENDIENTE.- Es necesario meterle mano, pero ya no para llevarse la riqueza que genera, sino con obras de gobierno, del municipio, de la propia federación, para dignificar una zona económica, que debe rescatarse o bien moverla a otra zona de la mancha urbana, pero además invertirle, ya que es generadora de impuestos, de empleo, de riqueza, etcétera.

DEUDA.- Es un trabajo pendiente después de 45 años de creado y hay una deuda pendiente de políticos y administradores que han abusado de los comerciantes, de los transportistas, de los trabajadores, a quienes no se les ha dignificado su zona de empleo y con los potosinos, a quienes han condenado a comprar sus víveres en áreas sucias y abandonadas.

ZENÓN.- El despedido ex titular de la Unidad de Atención Municipal de Grupos Indígenas, Zenón Santiago Cervantes, ya hizo saber a representantes de grupos de pueblos originarios que volverá al servicio público, o como tal y como titular del INDEPI; dice que ya es un hecho. Sin embargo, no se olvida que solamente apoyó a un sector de las comunidades indígenas asentadas en esta capital, y que ello fue lo que le costó la chamba.

INFORME.- El próximo 13 de agosto se desarrollará el sexto y último informe de gobierno que tendrá como sede el Centro de Convenciones. Se sabe que será a las 11:00 del día.

¿BURLA?- Y ya en el tema, parece que en el Partido Conciencia Popular ya no dan una. Y es que resulta que para conmemorar el Día Internacional de Los Pueblos Indígenas subieron a sus redes una fotografía de la ex panista Sonia Mendoza, con la vestimenta típica de la mujer huasteca. Por supuesto que ello generó el reclamo de varios representantes de pueblos originarios, otros lo entendieron como una burla directa a la hoy diputada federal electa del Partido Verde.

FLOJITOS.- Puentazo le tocó a los trabajadores del Congreso del Estado, que se tomaron el lunes 9 de agosto por ser día del burócrata. Ni sus luces, todas las dependencias solas.

ALCALDE.- El Ayuntamiento de Soledad realiza la integración del Informe de Gobierno que encabezará el alcalde Gerardo Zapata Rosales, continuidad y apego a los objetivos del Plan Municipal de Desarrollo serán las características principales de la rendición de cuentas.

PRIMEROS AUXILIOS.- En coordinación con dependencias municipales de Tránsito Vial y Protección Civil, el Sistema Municipal DIF, lleva a cabo pláticas sobre primeros auxilios en Campings de Verano, donde participan niños y niñas de 8 a 12 años de edad.