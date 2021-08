Interapas cumple 25 años creado

TAREA PENDIENTE.- Creado el 8 de agosto de 1996, como organismo descentralizado para la prestación del servicio público de agua potable, alcantarillado y saneamiento, por los municipios de San Luis Potosí, Soledad Cerro de San Pedro, a 25 años de creado el Interapas ha concluido su ciclo. Cerrado a la inversión productiva para mejorar la distribución del agua potable y convertido en un pozo sin fondo, en el manejo de sus recursos, el organismo, debe desaparecer o transformarse como una necesidad inaplazable para atender a una población hasta hoy abandonada a su suerte.

REBASADO.- En primer lugar la conformación del Interapas ya no tiene razón de ser, pues los municipios conurbados que le dieron origen, ya no son los únicos, pues la ciudad de San Luis Potosí, está también pegada con Mexquitic, Villa de Reyes, Villa de Zaragoza, pero además no tiene capacidad técnica para crecer ya que sus recursos los invierte en gasto corriente y problemas ancestrales como las fugas que originan el desperdicio de miles de litros del sistema, sigue igual como hace 25 años.

¿BOTÍN?.- La conformación de su consejo de administración integrada por industriales, hoteleros y clubes deportivos, habla más de una política del organismo orientada a satisfacer las necesidades de los grandes consorcios e industriales y no de la población, que es quien sostiene al Interapas con sus cuotas. Sujeto además a los vaivenes de los políticos en turno, su conformación debe replantearse, sus recursos también, a fin de cubrir las necesidades básicas de los potosinos, al considerar el agua como un recurso primordial para la calidad de vida de los ciudadanos.

FRAUDE.- El pegoste de El Realito que le adherieron, dizque para ayudar a la distribución del líquido en la Capital, con el fantasma de que los mantos freáticos se estaban agotando, ya se demostró que fue sólo un fraude, un negocio del gobierno de Vicente Fox y del gobierno de San Luis Potosí de ese entonces, por lo que urge actuar y rediseñar el organismo o desaparecerlo, para crear una instancia que vea por los ciudadanos, pero antes se debe realizar una auditoría a fondo.

ENTREGA-RECEPCIÓN ESTATAL.- Como este lunes es Día del Burócrata y no habrá labores en la administración estatal, será hasta el martes cuando se realice un ensayo general de la entrega-recepción de las dependencias, el equipo del gobernador electo Ricardo Gallardo Cardona, encabezado por su secretario general José Guadalupe Torres, se encuentra trabajando en todos los detalles para saber con precisión qué se recibirá y constatar que todo esté en orden.

ANTIBACTERIAL.- No estaría de más que inspectores de salud, además de verificar que se atiendan protocolos sanitarios en establecimientos comerciales y otros, verifiquen que el gel antibacterial sea precisamente eso y no productos de dudosa procedencia o hechizos. Hay sitios donde facilitan gel muy pegajoso, literalmente líquido o que, de plano, ni alcohol tiene.

BURLA.- El supuesto antro clandestino clausurado hace poco en la calle Allende, en el Centro Histórico, volvió a operar como si nada. Sus responsables, inclusive, abrieron una segunda sede ahora en Venustiano Carranza e Independencia, que alguien debería verificar si también carece de permiso.

INTERAPAS.- En la recta final de la administración de Interapas Soledad, quedó peor que nunca, los trabajadores hacen su parte, pero son los altos mandos los que han fallado, esperemos que la próxima gestión sea más ágil y puntual, además en proporcionar información.

DICTÁMENES.- La Dirección de Protección Civil de Soledad, exhorta a los comerciantes a actualizar sus dictámenes de seguridad y con ello contar con el aval de la autoridad municipal para su funcionamiento, principalmente en los giros de bares, restaurantes, centros nocturnos, lavanderías, tintorerías, talleres de hojalatería y pintura, talleres mecánicos entre otros.

NI HABLAR.- La policía de Soledad le está comiendo el mandado a la de San Luis Potosí, ya que anunció que va a ayudarlos con la vigilancia, pese a que en el Centro de Abastos hay hasta instalaciones de Seguridad Pública Municipal de la capital, pero por lo que se ve, no pueden. Ni hablar.