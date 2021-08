NÚMEROS HISTÓRICOS.- Con una inversión extranjera directa histórica por diez mil millones de dólares cerrará el sexenio del Gobernador del Estado, Juan Manuel Carreras López, que se reflejó en la instalación de 160 empresas nuevas, la mayoría de ellas “ancla”, que le dan un crecimiento económico al estado del 3.8 por ciento, cuando en el país hubo un decremento del 1.9 por ciento. Haciendo un comparativo, el sexenio de Fernando Toranzo obtuvo poco más de 7 mil y el de Marcelo de los Santos, más de 3 mdd.

AVANZANDO.- A la fecha, 700 mil personas han sido inmunizadas contra el Covid-19 en los 58 municipios, mismas son el reflejo de que exista menos hospitalización y fallecimientos, sin embargo, el trabajo todavía es duro y hoy martes 3 de agosto, en 38 municipios de las cuatro regiones de la entidad y hasta el día 7, serán vacunados quienes tienen de 30 a 39 años de edad, mujeres embarazadas mayores de 18 años y de edades mayores que por alguna causa no pudieron recibir su esquema de vacunación a tiempo. Los Servicios de Salud esperan una entusiasta respuesta.

CAMADA.- La última camada del PAN en la política potosina salió mala, un ejemplo es su dirigente Francisco Aguilar, quien se quedó con una diputación pluri del PAN, pese a que prometió a los panistas que no buscaría otro cargo público, por lo que ya le dicen el diputado “mentiritas”, pero a albiazules, todo mundo les miente y si no que le pregunten a Xavier Nava y luego a Octavio Pedroza, que dieron al traste con ese partido en la entidad, por los pésimos perfiles, por lo que viene en el próximo Congreso estatal, las cosas no se ven nada bien.

NO VOTÓ.- Xavier Nava dijo que no votó en la consulta, pese a que antes fue a llorarle a Mario Delgado para que lo hiciera su candidato a la alcaldía, jurándole que ya era morenista y de la 4T por convicción, lo que ya se vio fueron solo mentiras. Ahora hay que esperar tres años para ver por qué partido va a competir y sobre todo dónde lo aceptan.

¿PROYECTOS?.- Se pasan en el ayuntamiento capitalino, al asegurar que dejarán un banco de obras para la próxima administración municipal de Enrique Galindo, ya que ni siquiera hicieron las que prometieron y fue un municipio sin rumbo.

AVANZA ENTREGA-RECEPCIÓN.- José Guadalupe Torres, el próximo secretario general de Gobierno, está al frente del proceso de recepción de la administración estatal, demostrando capacidad y eficiencia en esta tarea que está avanzando sin dilación. Está dedicado de tiempo completo con su equipo designado por el gobernador electo Ricardo Gallardo.

CONTRA LA CORRUPCIÓN.- El líder de la bancada del PVEM, José Luis Fernández, anunció que no habrá tolerancia a la corrupción del gobierno saliente, hay varios casos que se revisarán con lupa y proceder, si es el caso, a presentar las denuncias respectivas. Sobresalen los temas de la presa El Realito, el manejo de las finanzas estatales y la presunción de desvíos y un manejo errático de la deuda pública. Comentó que hay varios personajes que están muy nerviosos con el arribo de Gallardo a Palacio de Gobierno.

NO LLEGAN.- Usuarios afectados por el desabasto de agua derivado de las fallas en El Realito, se quejan que los camiones cisterna no llegan a sus colonias a pesar que el Interapas insiste en lo contrario. Unos se quejan que son las Juntas de Mejoras las que deciden a quién entregarles el agua o a quién no, otros sospechan que hay contubernio con los piperos particulares, que son los únicos que aparecen.

SIN CHISTE.- Sin pena ni gloria, pasó por esta legislatura, la diputada de Nueva Alianza, Martha Barajas, que el viernes llevó a cabo la presentación de su tercer informe de actividades, en donde no hubo mucho que informar. Así se la pasó.

IGLESIA.- Los que andan criticando al gobierno del Estado y a la federación por no establecer mejores medidas de sanidad en la pandemia, son los de la iglesia católica potosina. Estas últimas semanas no han predicado con el ejemplo, pues han tenido muchos eventos y nadie les dice nada y hasta fiestas patronales tienen.