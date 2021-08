RESULTADOS.- Lo más claro que se dijo ayer sobre la consulta popular, fue lo dicho por Sergio Aispuro el delegado del INE, al señalar que “el propósito de la Consulta Ciudadana” es acabar con el carpetazo y la opacidad, en el ejercicio del poder público, lo que deben terminar y recordó que será a través de sumar las dos nuevas figuras, Consulta Popular y la Revocación de Mandato, que se realizará el año que entra, lo que fortalecerá la vida democrática de México.

ESTUDIO.- De la participación ciudadana, se requerirá un estudio amplio sobre el tema, pero baste decir que a diferencia de otros países como la consulta realizada en Chile, que permitió destituir a Pinochet, en México hay poca memoria, sobre la historia reciente de nuestro país, aún cuando hay qué decirlo, no en todos los ciudadanos, pero sí en una parte que está conforme, con que las cosas sigan igual, pese a que apenas hace unos años muchos perdieron propiedades, quedaron en bancarrota, empleos etcétera, por las políticas económicas erróneas del Ejecutivo Federal.

CORRUPCIÓN.- Pero además basadas principalmente en hechos de corrupción plenamente comprobados, por eso no se entiende el por qué ahora, hay quienes defienden a esas figuras presidenciales, donde además hubo crímenes de estado, venta de activos nacionales, asesinatos masivos, etcétera, los que están perfectamente documentados, además de estados ligados al crimen organizado, al narcotráfico, lo que parece inaudito, que se haya olvidado tan pronto. Pero en fin esa es nuestra realidad nacional.

¿BURLA?.- La nueva descompostura de El Realito, si no es una burla ya no para los potosinos, sino para las autoridades, que por favor nos digan entonces qué es. San Luis es una ciudad sin leyes, ni funcionarios que actúen sobre un problema grave y no es por dar malas noticias, pero algo hay atrás de todas estas decomposturas, que no huele bien. Con alguna mala noticia van a salir para los ciudadanos, que lo único que han hecho es confiar en que el problema se va a resolver. Se debe investigar que hay detrás de todo esto y quién está metiendo mano negra. No es normal que un día se arregle y otro se descomponga.

CON EL GOBIERNO FEDERAL.- Los problemas heredados son muchos y el tiempo apremia, por lo que el gobernador electo Ricardo Gallardo Cardona ya tiene una agenda muy intensa de reuniones con funcionarios federales en la Ciudad de México para lograr acuerdos y apoyos a favor de la entidad. Por lo pronto, se reunirá con el director general de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett Díaz.

INCONCEBIBLE.- Tanto que se quejan las iglesias de que hay pocos ingresos por la baja en la asistencia de feligreses a los servicios religiosos, pero nadie se explica el por qué todos los días truenan cuetes, como si estuvieran en jauja. Queman dinero, pero además generan pánico entre las personas que tranquilamente caminan en el Centro Histórico. Esa es una práctica que debe cambiar, ya que no estamos en el rancho, pues los estruendos ponen a temblar a cualquiera y parece que hay un ataque con bombas y Protección Civil, ¿por qué no interviene?

PARTIDO.- Aunque este domingo se ignoraba si se reduciría el aforo al estadio “Alfonso Lastras Ramírez” para hoy lunes –del 75 al 50 por ciento-, con base en las nuevas disposiciones sanitarias para esta semana, se mantenía firme el operativo de vigilancia, con medidas más drásticas por considerarse el encuentro de alto riesgo por las tradicionales rivalidades entre los aficionados potosinos y queretanos.

RESGUARDADOS.- De 250 pacientes activos en la Unidad Básica de Rehabilitación del Sistema Municipal DIF de Soledad, aproximadamente el 30 por ciento es vulnerable, por lo que nuevamente se les pidió quedarse en casa, tras el cambio en la semaforización en color amarillo ante el Covid-19.

TALLER.- Se realizó un taller sobre el tipo de financiamiento a los que pequeñas y medianas empresas (Pymes) pueden acceder, con miras a seguir fomentando la reactivación económica en el municipio de Soledad, pero sólo pocos podrán acceder al financiamiento, pues piden requisitos entre ellos ser dados de alta en Hacienda.