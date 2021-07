NUEVO IMPACTO.- La Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris) ordenó la reducción de horarios y aforo en San Luis Potosí en centros comerciales, restaurantes y antros. A partir del lunes dos de agosto supermercados y tiendas de abarrotes con aforo al 50% y con el ingreso de una sola persona por familia. Restaurantes, cafeterías y servicios de alimentos, igual, un aforo del 50% y tendrán que cerrar a las 23:00 horas. Se viene un fuerte impacto para esos giros comerciales, pero ¿atenderán la orden de cerrar temprano?

ENTREGA-RECEPCIÓN.- En el Salón de Gobernadores se instaló este viernes la Comisión de Entrega-Recepción entre el gobernador saliente Juan Manuel Carreras y el gobernador entrante Ricardo Gallardo Cardona, fue un acto que marca la alternancia histórica en el poder estatal a partir del 26 de septiembre con la llegada de un joven gobernante emanado del PVEM y PT. Gallardo Cardona expresó que fue electo en una jornada concurrida y en paz, y anticipó que en su administración se gobernará para todos y todas sin distingos y con un reparto justo de los recursos públicos.

PALO A LA NULIDAD.- El Tribunal Electoral del Estado de SLP declaró improcedente la impugnación de la coalición “Sí por San Luis”, por lo que se validó el triunfo de Ricardo Gallardo Cardona sin ninguna reserva, lo que apagó las ansias del panista que encabezó al grupo y algunos de sus seguidores obcecados con la idea peregrina de una anulación de las elecciones porque dan idea de que no saben. Además, todo hace indicar que el INE y el Tribunal Federal Electoral se pronunciarán en el mismo sentido que el estatal, los incidentes fueron menores y como dijo el consejero Ciro Murayama, no se rebasó el tope de gasto de campaña.

POR CIERTO. - Hay dos jefes de prensa de dos ex candidatos al gobierno del Estado - un hombre y una mujer-, que ya se ven como titulares de comunicación social del Congreso del Estado. Ambos han estado mandando boletines durante la semana, pero no se les caracteriza por su buena educación y disposición. Aun así, quieren llegar.

PIFIA.- Aunque trivial, desafortunado error tuvieron; primero el contralor general del estado, Óscar Alarcón, y luego por ahí otro interlocutor en el evento; quienes se refirieron al gobernador electo, como Ricardo Gallardo “Carmona”, en vez de “Cardona” como es su apellido. Lo anterior durante el evento de inicio del proceso de Entrega-Recepción. Dicen que en política la forma es fondo, por lo que hay que cuidar hasta el más mínimo detalle.

RESPONSABILIDAD.- No le funcionó al Interapas la hostil intención que tuvo al tratar de pasar el balón a la cancha de Gobierno del Estado, intentando endosar el problema del acueducto de El Realito a la administración estatal, más pronto que tarde quedaron claras las responsabilidades que tiene cada instancia. Lo importante es reconocer el problema y buscar darle solución y no aventar la pelotita.

NO ENTENDEMOS.- Han sido infinidad de llamados desde todas las tribunas posibles para no abusar de los tiempos de semáforo de alerta sanitaria, primero verde, ahora amarilla. Poco caso se hace a las recomendaciones que están por todos lados y el número de contagios va en ascenso. Los hospitales empiezan a saturarse, los tanques de oxigeno a escasear y no tardamos en regresar anaranjado casi rojo, con lo que se vuelve a paralizar la economía y al encierro total. Lugo no nos quejemos.

CRECE EL PROBLEMA.- Y es que ahora no solo es en la capital del estado y su zona conurbada, llámese Soledad. No. Ahora se está expandiendo el numero de contagios a la Zona Media y Huasteca, además de otros municipios donde antes eran muy poca la presencia del virus. Esta claro que las nuevas cepas son más agresivas y que son más fáciles de transmitirse. Ayer el gobernador Carreras hizo un nuevo exhorto al que debemos atender. Es tiempo de no bajar la guardia y ser solidarios con la salud propia y la de quien nos rodea.

SE EXTIENDE PARO.- La planta General Motors de San Luis Potosí mantendrá su paro técnico por la escasez mundial de microchips. Serán tres semanas más de inactividad. Se había planeado un solo ajuste del 19 de julio al 2 de agosto, pero ahora se extenderá hasta el 23 de agosto, informaron fuentes oficiales de GM, aunque no sabemos de que tamaño son las afectaciones.

¿TRUCO?.- Llueve, truene o relampaguee habría regreso a clases presenciales en todo el país dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador respecto al nuevo ciclo escolar. En redes sociales se desató la polémica respecto a la prudencia de congregar a niños y adolescentes en las escuelas en plena tercera ola de la pandemia, aunque otros sostienen la tesis que se trató de un anuncio para impulsar la economía de papelerías, zapaterías, colegios, librerías, fábricas de uniformes para posteriormente, ante los brotes que ocurrirán, volver a ordenar el cierre de colegios y el regreso a las clases en línea. ¿Cuál cree será la realidad?