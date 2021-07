MOTIVOS. - Ya nos contaron porqué la excandidata a gobernadora, Mónica Rangel, apareció en un evento de Morena, y es que quiere hacerse visible para el gobernador electo, ya que el pasado martes lo estuvo esperando por varias horas en su oficina y no la atendió debido a que tenía mucho trabajo. Igual le mandó a Lupe Torres para hablar con ella, pero éste no quiso. ¿Cuál sería el tema que quería exponer?

SOSPECHOSISMO.- Y es que la repentina reaparición de la doctora Rangel en el escenario político no es coincidencia, porque en la política eso no existe, y por lo tanto, se sospecha que podría buscar la dirigencia del Comité Estatal o bien, mantener fresca y actualizada su imagen entre la militancia y los ciudadanos para lo que pudiera venir tras la resolución del INE y Tribunales sobre las elecciones del 6 de Junio, pues incluso anunció una “gira de agradecimiento” por el estado, cuando en realidad, no le fue muy bien que digamos con la votación; las especulaciones, hipótesis y versiones de su regreso al escenario, son muchas.

EXCELENTE TRABAJO. - Enviamos nuestras más sinceras felicitaciones por el trabajo desempeñado en la embajada de Taiwán en México a Felipe Tsai, alto funcionario del país asiático que regresa a Taipei. Le deseamos todo el éxito y ahora le damos la bienvenida a Javier Tsai quién fue comisionado por su país para estar en México, para realizar diversas actividades.

EXHORTO. - Un aumento significativo de un 30% en casos de Covid-19, se ha registrado en las últimas dos semanas, según cifras dadas a conocer en el Comité Estatal para la Seguridad en Salud. Ante un aumento de casos que rebasa la curva epidemiológica, se hizo un exhorto para evitar saturación de hospitales, siguiendo con medidas que conocemos y acudiendo a vacunarse la población programada.

PREPOTENCIA.- Algo grave ocurre dentro del Ayuntamiento capitalino cuando el personal jurídico con el que inició el programa “Puerta Violeta” ha sido removido a la fecha ¡en 90%!. Existen además quejas interpuestas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, pues luego de evidenciar nepotismo, algunas trabajadoras han sido amedrentadas a través de frívolas denuncias penales y actos de intimidación.

LEONINO.- Es tiempo de voltear atrás y analizar muy a fondo el contrato que realizó el gobierno de Marcelo de los Santos para recibir agua de la presa El Realito. Al parecer San Luis Potosí está atado de manos para hacer pagar las muchas y muy graves afectaciones a la ciudadanía, por un acuerdo injusto y abusivo que favorece al vaso de captación impulsado entonces por Vicente Fox.

CAOS.- El norte de la ciudad está convertido en un caos, por la obra del ayuntamiento de la capital para construir un colector pluvial: cerraron tramos de la avenida Fray Diego de la Magdalena y parte de Damián Carmona, bloqueando el paso de vehículos y ya se imaginará usted lo que eso ocasiona, sin elementos de Tránsito, sin vías alternas, provocando que cada quien circule como pueda, lo que pone de manifiesto una mala planeación o de plano que a los responsables les vale lo que sus acciones generan en la vida diaria de los ciudadanos.

CRISIS RECURRENTE. – No se vale que todos los sectores de la sociedad reconozcan un día sí y el otro más a nuestro Heroico Cuerpo de Bomberos y muy pocos le entren con su cuerno para poyar a esta noble amen de loable institución. El déficit que traen es de 14 millones de pesos y por más colectas que se hacen, no más no llegan los suficientes recursos para su importante labor diaria. Pero eso sí, cuando hay evento, nadie se niega a la foto como si fueran los primeros en cooperar…

PROTOCOLO. - En una acción más por apoyar a todas aquellas familias que han perdido a un ser querido y que no cesan en su intento por encontrarlo, fue presentada la versión resumida del Protocolo Homologado para la búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas, lo que representa un proceso que guía en trabajo que la Comisión Estatal tiene que seguir para cumplir su labor y compromiso. Bienvenidas medidas de esta índole, aunque lo mejor es dar seguimiento y se cumpla a cabalidad.