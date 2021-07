ATENCIÓN.- De qué sirve que el gobierno del estado invierta en unidades deportivas, si no dejan entrar a niños ni a jóvenes, los administradores esgrimen reglamentos obsoletos, sin ninguna empatía con quienes deben ser los beneficiarios de esas obras que los potosinos pagaron con sus impuestos. ¿De qué sirve, que haya piscinas techadas, canchas de fut, espacios de otros deportes, si no les permiten disfrutarlas? Algo se debe hacer ahora con el nuevo gobierno, para que esos espacios no sigan siendo elefantes blancos y aparte crueles con los chavos, a quienes condenan a deambular por las calles con una bolsa de cemento pegada a la boca, en vez de integrarlos al deporte y ejemplos hay muchos.

PREOCUPACIÓN.- Por el número de crímenes que ocurren en la capital y en todo el Estado, es urgente se convoque a las instancias respectivas y no se deje al “ahí se va” un problema social, que hay que decirlo, no es único de San Luis Potosí, pero el impacto genera psicosis, por los hechos delictivos que se registran continuamente principalmente en asesinatos.

COMO SI NADA.- A pesar de los malos resultados en el pasado proceso electoral, las cosas en el PRI no han cambiado. Entre la militancia hay molestia por los pobres resultados que han tenido Elías Pesina, Yolanda Cepeda y Edmundo Torrescano; el primero aseguró ser regidor y los otros, diputados locales, mientras el PRI se hunde.

TIEMPO COMPLETO.- A nivel nacional hay una corriente que pide dirigentes de tiempo completo. En San Luis Potosí hay militantes que piden lo mismo en todos los partidos políticos.

APOYO.- El anuncio del gobernador electo Ricardo Gallardo Cardona de que apoyará al equipo profesional de fútbol Atlético de San Luis, ya se esperaba porque no sólo es un aficionado sino porque sabe del gran impacto social y económico que representa; desde Marcelo de los Santos no se recibe apoyo, por lo que la noticia causó revuelo entre los aficionados.

ABUSO.- Además de que no pagan ningún tipo de impuesto y no hay garantía de reparación del daño cuando generan algún accidente, los vehículos de procedencia extranjera son un auténtico dolor de cabeza para las autoridades ya que muchos de los delitos se cometen en esas unidades; algo se debe hacer al respecto.

SIN AGUA.- La falta de agua por las fallas en El Realito afecta a más colonias por la descompostura o supuesta rehabilitación de varios pozos, coincidentemente cuando la temporada de calor arrecia, por la canícula, y es mayor la demanda del líquido.

PANDILLEROS.- Vecinos de la UPA reportan severos conflictos con varios grupos de pandilleros. Según los afectados los malvivientes se reúnen noche tras noche para cometer desmanes y drogarse en plena vía pública, lo que los tiene atemorizados ante el riesgo de que ocurra alguna desgracia. Los afectados pidieron que los cuerpos de policía instrumenten un operativo.

VELATORIO.- De nueva cuenta el IMSS, presume sus servicios de velatorio en San Luis Potosí, pero ahora en el municipio de Ciudad Valles. Hay que tener cuidado en las promociones que ofrecen porque a veces dicen que tienen precios accesibles, sin embargo la derechohabiencia del IMSS que ha buscado los servicios dice todo lo contrario.

SANTIAGO.- Y cómo no quieren que se propague el Covid en San Luis Potosí, si permiten que en el Barrio de Santiago se lleve a cabo una mini feria. Hay juegos infantiles además de puestos de comida alrededor de la iglesia. No sólo el sector salud es incongruente sino la ciudadanía también.

SIMULACROS.- En menos de un mes, la dirección de Protección Civil Municipal ha realizado más de 10 simulacros en estancias infantiles o guarderías, ejercicios en los que se ha evacuado a niños y lactantes, bajo hipótesis variables desde riesgos como incendios, cortocircuitos, hasta estructuras endebles.

INVASIÓN.- Vecinos de la colonia El Morro reportaron la invasión de un céntrico terreno sobre la calle Negrete, y solicitaron la intervención de las autoridades municipales o de quien corresponda, pues de un día para otro se apoderaron del predio, hasta el momento el ayuntamiento no se ha pronunciado.