¿NEGOCIO?.- El tema de la presa El Realito tiene mucho fondo y debe ser aclarado. No hay pretexto de que no, ya pasaron varios años de construida, ya que da servicio a la Capital Potosina, muy malo por cierto y se requiere una investigación profunda sobre las concesiones otorgadas, el endeudamiento para San Luis Potosí, que aún se sigue pagando y si efectivamente se requiere su uso, o nos engañaron como verdaderos chinos. De lo contrario con argumentos legales, debe ser cancelada y sancionar a quienes utilizaron información falsa para vender una obra que no se requería.

ABUSO.- Hasta el momento los pozos locales, son los que han del sacado al atolladero a los potosinos, cuando se descompone el ducto que transporta el agua, por lo que esa deuda, debe reconsiderarse y obligar a la concesionaria a que pague los daños que ocasiona constantemente a los potosinos, tanto por falta de agua como por la perforación de otros, su equipamiento y lo que genera a los millares de ciudadanos que se quedan sin agua, por esa mala obra. No hacerlo nos sitúa como un Estado pusilánime y poco docto en leyes del que cualquiera puede abusar.

ATENCIÓN.- El ayuntamiento electo debería ya estar analizando todas las variables, pero además coordinarse con el Estado y la propia federación, para resolver el problema, pues es obvio que el desabasto y el mal servicio de la empresa concesionaria del acueducto de El Realito va a seguir y quienes van a seguir pagando los platos rotos serán los potosinos.

LOS IGNORAN.- Qué lamentable que el personal del Interapas ignore a los usuarios que llaman o se comunican a través de sus redes sociales, para reportar fugas de agua o para exigir el servicio del que carecen por fallas en pozos o, por supuesto, desperfectos en el acueducto de El Realito. En redes sociales los dejan “en visto” y vía telefónica no les contestan o, si lo hacen, los hacen esperar para que al final se interrumpa la llamada, seguramente de forma deliberada.

NUEVO DOCTOR.- Ernesto Barajas Ábrego, actual Secretario General del Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, obtuvo el título de doctor en Educación con mención honorífica, luego de presentar su examen profesional. Barajas Ábrego aprobó por unanimidad el examen para obtener el grado de doctor con la tesis “Una propuesta metodológica para la concepción de un modelo de indicadores, dirigido a la acreditación de calidad educativa, para las instituciones de educación superior privadas en San Luis Potosí”.

FAKE NEWS.- En redes sociales circuló un mensaje sobre horarios y arterias donde se instalarían retenes para revisión de vehículos en la zona metropolitana de San Luis Potosí; la dirección de Seguridad Pública Municipal no tardó en desmentir tal aviso.

REUNIÓN.- Se prevé una reunión en los próximos días entre el alcalde, Gerardo Zapata Rosales, y la alcaldesa electa Leonor Noyola Cervantes, para el inicio de los trabajos de la entrega-recepción.

AVISO.- La Junta Municipal de Reclutamiento de Soledad, informó que se pospone la atención y recepción de documentos para la obtención de la Cartilla del Servicio Militar Nacional de la Clase 2003 y remisos, medida tomada por la Secretaría de la Defensa Nacional; los jóvenes deberán esperar a que la dependencia emita nuevas instrucciones.

ESCOZOR.- La consulta del INE contra expresidentes y otros temas como el Fobaproa, Acteal, Ayotzitinapa, ha parado a más de cuatro los cabellos de punta, cuando sólo se trata de una consulta. Al contrario deberían dar la bienvenida a esta nuevo método democrático de voto sobre acciones de los hombres del poder.

POSTURA CLARA.- El alcalde electo Enrique Galindo ha dejado en claro que gobernará de la mano de todos los sectores, sin filias ni fobias y tampoco sin someterse a ningún interés, por ello es que en este periodo que comprende de la elección a la toma de posesión, se sigue reuniendo con liderazgos y representantes de la sociedad organizada, lo que sin duda le servirá de mucho a partir del 1 de octubre, para lo que desarrolla una agenda estratégica que lo llevó a visitar Querétaro donde se enfocó en conocer algunos de los temas de mayor interés para la capital potosina.