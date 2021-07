Volvió a colapsar la capital por las lluvias

ABRAN LOS OJOS.- Lo ocurrido el domingo en la capital debe abrir los ojos de las autoridades municipales, tanto de la que entra como la que sale. La capital volvió a colapsar, hubo filas larguísimas de vehículos varados y lo peor, vialidades como el río Santiago y Españita, volvieron a ser noticia por las personas que quedaron atrapadas al ingresar a ellos, lo que muestra la falta de información a que está sujeta la población. En las redes sociales la queja constante fue “nadie nos avisó”, nadie lanzó una alerta y las consecuencias fueron graves en cuestión de vialidad.

SOLUCIONES.- El cierre de las vías rápidas, junto con los puentes a desnivel como el Naranja en el acceso norte, y el Manuel José Othón, mostró el mismo rostro de siempre de la ciudad. Una zona anegada, con un drenaje insuficiente y ahora aún cuando parezca raro, los vehículos varados quedaron en varias partes de la capital, que antes no presentaban ese problema, el del rescate de familias atrapadas en calles anegadas. Algo se debe de hacer, pero lo más urgente es que las autoridades abran los ojos y dejen la comodidad de sus residencias y escritorios y se disponga un plan a corto y mediado plazo para encontrar soluciones.

RIESGO.- Tal pareciera que las autoridades no perciben el riesgo al que se enfrenta la población, con este tipo de fenómenos y todo se deja a que las corporaciones de auxilio, acudan a prestar los auxilios de último momento, como los Bomberos, la Cruz Roja y Protección Civil, por lo que falta que intervengan los generales. Que se diseñen estrategias, que no se conformen con lanzar tímidas alertas en los medios, sino que actúen, pero ya, antes de que otra cosa ocurra.

BARCO HACE AGUA.- Nadie quiere ser alarmista, pero las lluvias torrenciales ponen en riesgo los cuerpos de agua como la presa San José, y nadie ve o escucha que los responsables se reúnan, discutan, diseñen acciones preventivas; se analicen opciones de riesgo, preventivas, etcétera. La ciudadanía está a su suerte y eso es muy grave, en una ciudad que paga puntualmente sus impuestos, que participa, que contribuye a la economía, que transforma. Hace falta liderazgo y que se tome la batuta para encabezar esfuerzos. Hay zonas donde las familias deben ver solas por sí mismas, no hay una políticas de prevención etcétera. Ojalá y el barco no siga haciendo agua.

DREN CHAFA.- Los más de 100 millones de pesos que se invirtieron en el “dren del Río Santiago”, donde se introdujeron unos tubitos en el subsuelo por donde “se iría el agua para no inundar la vía”, de nada sirvieron, fue dinero tirado a la basura, como muchos otros recursos invertidos en obras que de una u otra forma tienen que ver con Los Nava y su familia política, incluyendo a un exgobernador, tío del actual edil, responsable de las obras como la de avenida Carranza que con poca lluvia, se convierte en río.

DESPREVENIDOS.- La tromba que azotó gran parte de la capital el fin de semana tomó desprevenidos a todos, tanto a autoridades como a ciudadanos; aunque se trató de una precipitación atípica, quedó visto que la infraestructura hidráulica de la ciudad no cuenta con la capacidad suficiente, que las autoridades no saben responder a contingencias de tal magnitud y, por otro lado, que a la ciudadanía le hace más cultura vial y, sobre todo, educación ambiental para no tirar basura donde no se debe.

EL SHOW.- El que se quedó con ganas de seguir en campaña fue José Luis Romero “Tecmol” terminó convertido en lo que tanto criticó, siguiendo el modelo de regalarle cosas a la gente -unos dan tortillas y él compra productos a los ambulantes para caerles bien- ya que, aunque en las formas la estrategia parezca diferente en el fondo el fin es el mismo. Ya se anuncia en municipios huastecos como artista, cuenta chistes, dice cosas graciosas, baila, en fin, todo un show profesional.

OPERATIVO.- Seguridad Pública capitalina presumió un operativo de vigilancia en el Centro Histórico este fin de semana, e informó que se remitió para sanción administrativa -por escandalizar en vía pública- a cuatro personas por diversas faltas al Bando de Policía y Gobierno, el apoyo en dos accidentes vehiculares y el auxilio a una persona atropellada.