A TAMBOR BATIENTE.- El gobernador electo, Ricardo Gallardo Cardona no ha parado sus actividades desde el día que recibió su Constancia de Mayoría. Si bien se tomó unos días para convivir con su familia, desde donde estuviera no dejó de tener contacto con su gente y checar sus agendas que ahora le rinden frutos. Ya se reunió con los distintos sectores de la sociedad, antier con el Jefe del Ejecutivo Estatal, Juan Manuel Carreras para iniciar trabajos de la entrega recepción, y ayer con representante de la Iglesia católica. La semana entrante hará lo propio con el Presidente Andrés Manuel López Obrador, de donde se esperan resultados positivos para los potosinos todos.

SINDICALISMO FORTALECIDO.- La CTM realizó el proceso de legitimación del contrato colectivo de trabajo con la BMW en una jornada de gran éxito para el sindicalismo potosino considerando los momentos que vive el país, confirmando al sindicalismo potosino como el pionero en el cumplimiento de las disposiciones de la reforma laboral, favoreciendo así, que todas y todos los trabajadores tengan claridad y certeza jurídica en relación a sus derechos y obligaciones.

COMO SI NADA.- Es un hecho que las medidas de cuidado contra el Covid-19 se han relajado; ya se autorizan eventos masivos, los restaurantes a tope sin restricciones, las fiestas de graduación como si nada, vienen las vacaciones, los antros operando incluso fuera de horario, en fin, todo funciona como si no tuviéramos el acecho de la enfermedad que puede ser mortal y ante un falso control de la situación, el gobierno lo permite para aparentar que hace las cosas bien. ¿Cuántas vidas más costará esta postura?

ADVIERTEN.- No tardan en estallar trabajadores de la Secretaría de Salud porque están molestos con el titular de la dependencia Miguel Ángel Lutzow Steiner quien aseguran no sabe administrar y no sabe controlar las áreas. Está corriendo a muchos, a otros los cambia de área para colocar a personal que trajo de la Ciudad de México y a otros los manda a la congeladora.

DESORDEN.- Quejosos dicen que tanta es su falta de experiencia, que ya le han recomendado desde Palacio de Gobierno que enderece el cargo que se le confirió porque la contingencia sanitaria por la que atravesamos requiere de personal capacitado y que sepa tomar decisiones, de lo contrario seguirá creciendo esta pandemia.

ANTROS SIN CONTROL.- El caso es que aunque mucha gente sigue desconociendo que la pandemia no está del todo congelada, los contagios van en aumento. No como hace unos meses, pero la flecha estadística ya no se ha detenido y mucho menos visto para abajo. Mientras los antros de la capital siguen operando sin control alguno. Ahí donde se observan innegables focos de transmisión del virus.

¿MÁS GASOLINERÍAS?.- No se descarta la posibilidad de que la cadena de estaciones de servicio “Canelo Energy” pueda llegar a San Luis Potosí, pues la apertura en el sector gasolinero ha permitido que más de 60 marcas de gasolina diferentes lleguen al país, y la entidad potosina no es la excepción, tal y como lo comentó el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, Gustavo Puente Orozco.

NO A RECOMENDADOS.- Calaron las palabras del rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, UASLP, Alejandro Zermeño Guerra, cuando aseguró que no se aceptarán recomendados en la Casa de Estudios. Una vez que concluyó la aplicación de exámenes a más de 17 mil aspirantes que buscan ingresar a las 102 carreras que ofrece la institución educativa y de esos mil 900 no se presentaron por diversas situaciones, vuelven a surgir rumores de que sólo se aceptan a estudiantes que son recomendados por familias acomodadas de San Luis sin embargo el jefe de la comuna universitaria puso el dedo en la llaga y precisó que sólo ingresarán quienes hayan pasado su examen de conocimientos y la prueba psicométrica.

BUENA RECOMENDACIÓN.- En lugar de que surjan de las autoridades competentes o de los representantes populares pagados por los potosinos, hay una oportuna advertencia del presidente de la organización Parlamento Ciudadano capítulo San Luis Potosí, Roger Errejón Alaniz, quien advierte “En los últimos días, las condiciones climatológicas han provocado daños en carreteras, bajadas de agua que han afectado viviendas, vehículos y artículos personales de las personas, por lo que los Ayuntamientos deben contar con fondos económicos para poder hacer frente a las posibles afectaciones, toda vez que el pronóstico es que habrá más temporal lluvioso”. Luego del niño ahogado…