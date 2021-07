MAL POR URBAN.- Ya trascendió que José Luis Urban Ocampo, se anda auto promocionando como nuevo titular de Seguridad Pública del Estado, o sea se anda adelantando a decisiones que obviamente no le corresponden y seguramente no será por ahí, ya que la opinión es que la decisión deberá ser consensuado a los más altos niveles del país, porque la exigencia es mucha y pocos podrán cumplirla, así es de que debe entender que si no ayuda no estorbe. ¡Ah! y eso de andar levantando firmas entre policías, como que habla de poco entendimiento.

¿CÓMO?.- Parece ser que la Capital ya le quitó a Cerro de San Pedro el título de la cantina más gran del Estado. El problema es que entre los responsables de vigilar, dar permisos, etc, se avientan la pelotita unos y otros. Que si la seguridad, que los antros no respetan horarios, que si no hay vigilancia, bueno hasta los mas chipocludos, aceptan que las policías municipales son endebles, ¿pero cómo hasta ahora?.

VISTA GORDA.- En pleno cierre de administraciones. Es obvio que alguien no está haciendo su trabajo y que hay “vista gorda”, aunque lo que no se debe anteponer es la seguridad de los muchachos, que ven “arca abierta” y sin reglas y ellos se aprovechan. Ni la Capital ni el estado no pueden estar en indefensión, por lo que se debe agarrar el toro por los cuernos y regresar la gobernabilidad a los potosinos, porque con el pretexto de la elección, el cambio de gobierno y todos etcéteras, nadie hace nada.

LO PIERDEN.- El alcalde electo Enrique Galindo habló ante panistas invitado por Marko Cortés, dirigente nacional de ese partido, con el tema “Gobernanza y Políticas Públicas” donde se destacó su triunfo en la elección municipal, lo que se junta con la última declaración de Galindo, de que ganó la Capital gracias al voto panista, por lo que para los priístas, Galindo ya se empanizó y podría estar contemplando contender por ese partido en una futura elección, ya que a los priístas ni los mencionó. “De plano ya lo perdieron”.

ADELANTADOS.- Aunque aún faltan varios meses para el cambio de dirigencia estatal, al interior del PAN ya comienzan a moverse algunos interesados en suceder al actual presidente. Algunos comentan que se requiere sangre fresca, por lo que seguramente el área juvenil tendrá gran participación en esa elección.

MENTIRITAS.- Lo que también piden los panistas es que no se deje a Juan Francisco Aguilar poner a un subordinado suyo en la dirigencia, porque recuerdan que él no cumplió con la militancia de ese partido, lo que les prometió de no buscar un cargo y terminó siendo diputado plurinominal, por lo que ya le dicen el “diputado mentiritas”.

PALABRERÍA.- El jefe policíaco de la capital, Edgar Jiménez Arcadia, declara que “se va a reforzar la vigilancia” en tal o cual lugar. Así dice cada que ocurre algún robo y asalto en los mercados, pero los locatarios nunca ven a los policías, o cuando en alguna colonia ocurre algún crimen, y los vecinos no ven a las patrullas. El anuncio de mayor vigilancia en el Centro Histórico -que constantemente es exigida- quedará ahí, en pura palabrería, seguramente.

TOLERANCIA.- Mucha responsabilidad tiene la Dirección de Gobernación del Estado y la Dirección de Comercio del ayuntamiento, al permitir que funcionen antros con o sin permiso, con sobre cupo, violando los horarios y sin respetar las medidas sanitarias, lo que deriva en riñas y actos bochornosos, como el antro clandestino que opera en Iturbide entre 5 de Mayo y Vallejo, cuyos asistentes salen al amanecer para hacer sus desfiguros en la vía pública; con esas autoridades, nadie respetará jamás la ley.

BAJÓ LA CORTINA.- En materia de seguridad –y en otros rubros también- es evidente que el ayuntamiento de la Capital bajó la cortina desde hace tiempo, ya no le importa atender nada que tenga que ver con asuntos que afecten la integridad de los potosinos y los hechos violentos del fin de semana en el cruce de Carranza e Independencia, en el centro de la ciudad, son ejemplo de esa indiferencia criminal.