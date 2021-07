¿A QUIÉN LE TOCA?.- Es necesario que alguna autoridad intervenga para que regule la venta ilegal de alcohol en Cerro de San Pedro, que de acuerdo a muchas personas y a lo que ya es un secreto a voces en las redes sociales, ese municipio conurbado con la Capital Potosina, hasta hace poco más abandonado que un pueblo fantasta, está convertido en la “cantina más grande San Luis Potosí”, aseguran que un ejemplo es la muerte de tres jovencitas deportistas que se accidentaron después de convivir en uno de los antros de ese lugar.

VISTA GORDA.- El cambio de gobierno, no debe ser pretexto para no respetar la Ley y aplicarla, ya que el que sea un sitio turístico no implica que esté desregulado en ese ámbito. Se deben tomar cartas en el asunto e investigar quien está autorizando operen fuera de horarios esos lugares, además de por qué se permite el ingreso de menores de edad, etcétera, porque la verdad, en San Luis Potosí, no hay autoridad y los encargados de aplicarla se hacen de la vista gorda.

MISMO TEMA.- Y de ese mismo tema en la Capital Potosina de un tiempo para acá, abrieron negocios en las azoteas de casas viejas del Centro Histórico, el problema es que basta observar que no cuentan conninguna medida de seguridad, sólo instalaron unos tubos para que las personas no se acerquen al vacío, lo que representa un grave riesgo para los jóvenes que acuden a esos lugares. Ojalá y no se registren desgracias personales, ya que la seguridad de los clientes es muy endeble y algo debe hacerse antes de que ocurra algo grave.

BUENAS CUENTAS.- El alcalde, Gerardo Zapata Rosales, aseguró que no dejará deuda pública a la próxima administración, entregará un Ayuntamiento organizado para que la próxima alcaldesa lo encuentre en las mejores condiciones.

INVITACIÓN.- El Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología (COPOCYT), en el marco de su 25º Aniversario, invita a la Conferencia Educación Superior, Ciencia y Tecnología en San Luis Potosí: los próximos 25 años, que impartirá el Dr. Francisco Marmolejo Cervantes, presidente de Educación Superior de la Fundación Qatar, mañana martes 6 de julio a las 12:00 horas en el Auditorio de la Universidad Politécnica de San Luis Potosí (UPSLP), en en Calle Urbano Villalón 500, La Ladrillera, 78369 San Luis Potosí, S.L.P.

INVASIÓN.- Resulta que este domingo, aprovechando la ausencia de mano dura en el Ayuntamiento capitalino, se incrementó el número de mercaderes ambulantes en la plaza de Armas, tanto que literalmente ese paseo ya no resultaba tan cómodo, por el exceso de puestos. Urge, como ya lo han demandado los comerciantes establecidos, que se tomen cartas en el asunto.

ESTORBAN.- Y hablando del comercio en vía pública, no solamente impera en el Centro Histórico. En los alrededores de la clínica número 47 del Instituto Mexicano del Seguro Social hay puestos que inclusive impiden a derechohabientes acercarse a sus vehículos. Hasta el camión que acude a recolectar los desechos hospitalarios, debe ser parado a mitad de calle. Insistimos, no hay mano dura.

APAPACHO.- Los ciclistas hacen y deshacen en la ciudad, circulan en contra, en las banquetas, en las plazas, a exceso de velocidad en los parques Tangamanga, se apoderan de carriles en vías rápidas para sus paseos de fin de semana y las autoridades no hacen otra cosa mas que tolerar estas acciones por temor a que les hagan manifestaciones para denunciar “abusos”.

CANDIL DE LA CALLE.- Mal se ven los Servicios de Salud pretendiendo donar material médico y otros bienes al hospital Los Hernández de Villa de Ramos, pues además de que es equipo viejo que data de 2004 y quien sabe si sirva, es un hospital que opera el gobierno federal y la doctora Mónica Rangel cuando era titular, con tal de quedar bien, propuso la donación en lugar de apoyar a las clínicas y hospitales del estado.

AVISOS.- Faltan avisos preventivos que regulen la altísimas velocidades a las que corren los automovilistas, camiones, taxis, unidades de reparto y motociclistas en la fatídica carretera a Rioverde, ya que en el lugar no hay vigilancia de ningún tipo.

CUMPLEN.- El trabajo gubernamental durante los primeros cuatro meses del 2021 arrojó un avance del 94 por ciento en cuanto a cumplimiento del Plan Municipal de Desarrollo, informó la Secretaria Técnica, María Rosa Maldonado Castro.