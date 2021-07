En la zona norte priva la anarquía

Que pelean sindicatos de gobierno





REPETITIVO.- En San Luis Potosí se ha vuelto una costumbre que cada legislatura sea vista con desprecio por los ciudadanos, por su mal trabajo, el abuso en el ejercicio de los recursos públicos, su incapacidad para representar dignamente a los potosinos y lo peor, un trabajo deficiente, de baja calidad, que no merecen los ciudadanos, es el distintivo de la actual y cada que termina la última, lo primero que se dice, es la peor de todas las que han pasado.

NADIE ACTÚA.- El problema para los potosinos es que los años pasan y no hay quien aplique la justicia, que se actúe contra la deplorable gestión de los diputados, ni que se les enjuicie; se han convertido en intocables, Tal pareciera que el fuero o ser representantes populares es sinónimo de impunidad.

¿QUIEN NOS SALVA?.- Ni las cámaras, ni las universidades, ni las organizaciones ciudadanas, ni siquiera sus organismos fiscalizadores actúan, lo que ha generado una imagen de que no hay ley para ellos, o se la pueden pasar por el arco del triunfo; pero lo peor, es que tampoco hay honorabilidad y andan tan campantes, lo peor diputados y funcionarios salientes ya se acomodaron en otras posiciones políticas, lo que es vergonzante para todos y algo se debe de hacer.

PINOCHO.- Dice el dicho que “no hay peor ciego que el que no quiere ver”, y por supuesto que se puede agregar el de que “no hay peor perdedor que el que no sabe perder”. Ambos casos aplican al alcalde Xavier Nava, quien no quiere ver el fracaso que significó su naufragio político-electoral, y tampoco quiere aceptar su derrota.

SESIÓN.- El regreso a las sesiones de cabildo fue apabullado por propios y extraños, y su respuesta ante la crítica fue la sonrisa que tantas críticas le han acarreado. Debería tomar el consejo de Eloy Franklin Sarabia y Ana Rosa Pineda Guel, regidores verdeecologistas que le recomendaron ponerse a trabajar y olvidarse de las elecciones pasadas.

SINDICALIZARSE.- Suele suceder en cada cambio de administración municipal el que personal de confianza se acerque a los líderes sindicales, para obtener su protección. Y es que ser sindicalizados es garantía que seguirán con su plaza, pero también es sabido que se deben cumplir ciertos requisitos.

ARRANCONES.- La Policía Vial suele presumir de vez en cuando operativos para desactivar “arrancones” que se organizan en distintos puntos de la ciudad. Inexplicablemente, desde hace tiempo ya no se ha procurado acabar con las carreras ilegales de automóviles, preferentemente en el sector poniente de la ciudad.

ANARQUÍA.- En el norte de la ciudad lo que priva es la anarquía. La obra del colector pluvial que realiza el ayuntamiento, redujo a un carril la avenida Fray Diego de la Magdalena de sur a norte, a eso hay que añadirle las cientos de personas de 65 años y más que acuden a tramitar su apoyo del gobierno federal y que en el Tangamanga II está un centro de vacunación Covid-19. No hay tránsitos, no hay orden, no hay nada.

DEPURACIÓN.- El que dicen que anda irreconocible es el secretario de Salud, Miguel Ángel Lutzow, quién corrió a todos los trabajadores de confianza de la extitular de la dependencia y ex candidata morenista Mónica Rangel. El motivo fue colocar a sus cuates provenientes de la Ciudad de México.

SUTSGE.- Fue una pésima estrategia del Sutsge, contestarle al Sittge que los acusó de vendidos al gobierno por la entrega de plazas sindicales. A los del Sittge les gusta combatir y ya les abrieron la puerta para tremendo circo mediático. Muchos dicen que estos dimes y diretes van para largo. Se dejaron influenciar y ahora no los van a soltar. Así se las gastan en el Sittge.