ESOS PRIISTAS.- Comenzó la disputa de los despojos del PRI, o lo que quedó de ese partido que cada vez se hunde más, luego de la última elección federal, lo que se demostró ayer en el CEN del tricolor al enfrentarse los seguidores de Alejandro Moreno y el oaxaqueño Ulises Ruiz, hijo político de Alejandro Murat Casab, aquel que alguna vez vino a San Luis de delegado nacional y casi lo corren los priístas potosinos, por déspota y barbaján y quien se avergonzaba de su apellido de Casab y se ponía Casas, para confundir al enemigo.

QUE RINDAN CUENTAS.- Los priístas en la Ciudad de México, se enfrentaron a golpes y balazos unos contra otros, exigiendo la renuncia de Alejandro Moreno, por los malos resultados que tuvo en la pasada elección, pues quién no olvida que en la lista de plurinominales “Alito” acomodó a hijos, compadres, recomendados, etcétera, al que por cierto también a nivel local se le deben exigir cuentas, por aliarse con el PAN en la lucha contra la gubernatura apoyando a un candidato del PAN y lo peor perder, pese a que tenía mejores cuadros.

CAMBIO.- La renovación que se iniciará con la llegada de una nueva administración gubernamental, debe alcanzar también al Poder Legislativo, que por lo menos en los últimos tres trienios ha mantenido una gestión cuestionada, con mal uso del presupuesto y está convertida en la caja chica de los diputados locales, además de ser una agencia de colocaciones, a la que llegan, familiares, amigos, recomendados, novias y bueno hasta la mamá de un legislador que tuvo la puntada de nombrarla su asesora.

DIGNIFICARSE.- El Congreso del Estado es la máxima tribuna y debe dignificarse, pues no es posible que cada tres años haya denuncias contra los legisladores y lo peor que no los alcance el brazo de la justicia. Urge un legislativo honesto de acuerdo a los nuevos tiempos.

COSTO.- Ya brotaron voces que lamentan el gasto de alrededor de 40 mil pesos que costará volver a colocar las coloridas “letras monumentales”, las mismas que al inicio de la actual administración fueron retiradas del frente de Palacio Municipal y arrumbadas en una bodega. ¿Era necesario?

REZAGO LABORAL.- Las autoridades laborales no han podido retomar su actividad que literalmente abandonaron durante la pandemia, y ya presentan un severo rezago en asuntos que debieron ya salir o que ya están resueltos, pero ni siquiera se ha informado a las partes demandantes ni a sus abogados. En la Junta de Conciliación todavía no se enteran que el semáforo epidemiológico está en verde, y el personal sigue laborando un día sí y el otro no, lo que genera desesperación.

TROMPO A LA UÑA.- El diputado del Partido Verde y quizá el más aguerrido de la LXII Legislatura Edgardo Hernández Contreras, presidirá la Comisión Jurisdiccional que definirá si enjuicia o no políticamente al presidente municipal de la capital Xavier Nava Palacios, acusado de autorizar la construcción indebida de un puente en terrenos ejidales; meticuloso, conocedor de la ley y sin compromisos, el resultado es de pronóstico reservado.

DESTINO FAVORITO.- Con cuatro pueblos mágicos y rutas bien definidas que ofrecen una diversidad incomparable, San Luis Potosí se consolida como destino favorito del turismo nacional en el centro del país, por encima de entidades vecinas que invierten muchos recursos en la promoción; el gobernador Juan Manuel Carreras y el secretario de Turismo Arturo Esper, siguen dedicando tiempo de calidad en la promoción del estado a través de diversas plataformas.

¿SE IRÁ?.- El que quiere dejar la Fiscalía es el titular de la dependencia, Federico Garza Herrera, prefiere irse a la UASLP a pesar de que peleó por el puesto que es de 7 años. No cabe duda que se van con el mejor postor. Dónde quedó su amor por la justicia y su compromiso con la sociedad.

COVID-19.- Otro que ya le gustó no trabajar y no ser cuentas sobre la inseguridad es el Secretario de Seguridad, Jaime Pineda, que a pesar de que hace mucho lo dieron de alta por Covid-19, no regresa a las oficinas. Hay muchos que con igual o peor situación médica se han tenido que presentar a trabajar, con todo y molestias. No se vale tanto abuso de su parte, mejor hubiera renunciado para que alguien pusiera orden en la dependencia.