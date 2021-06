ADIÓS PLURIS.- La iniciativa para desaparecer las diputaciones plurinominales debe aprobarse. Para nadie es desconocido que sólo han servido para beneficiar a esposas, amantes, amigos, compadres o incluso hasta a los mismos dirigentes de los partidos políticos como ha ocurrido en San Luis Potosí, con Conciencia Popular, donde el cargo ha pasado de padres a hijos una y otra vez, o en el anterior PT, donde el dirigente acaparó la posición para él, durante varios trienios.

PREMIOS.- Son además de un gasto innecesario para el erario, el “premio” para políticos fracasados, de esos que ningún elector votaría por ellos, porque los conocen de vivir eternamente del presupuesto. O Bien de aquellos que aprovechándose de su posición de dirigentes, de Pancho Aguilar, que juró y perjuró que no iría por un cargo y luego se aprovechó y se incluyó en la lista de pluris. No hay moral.

A PAGAR.- Así es que quienes los defienden diciendo que ayudan al debate democrático, sólo son igual que ellos; comparsas de la corrupción política que permea a los partidos y que los ciudadanos debemos pagar.

MÁS RECURSOS.- El Fiscal Federico Garza dio a conocer en entrevista que solicitará al gobernador electo Ricardo Gallardo Cardona, más recursos para la ex procuraduría. Dijo, la prioridad es contar con más fondos, lo que generó suspicacias ya que los resultados de la Fiscalía han sido pobres en cuanto al alto número de crímenes ocurridos en los últimos meses en los que la entidad repuntó.

¿ESCANDALO?- Por cierto está por desatarse un escándalo en la Fiscalía, ya que hace unos días se denunció una violación en contra de una niña, por el hijo de una funcionaria de esa dependencia, a la cual el sujeto golpeó y abusó de ella y no ha sido detenido, pese a que la querella se presentó inmediatamente y la pequeña fue plenamente certificada por el médico legista, por lo que los familiares temen que lo estén protegiendo, lo que estaría fuera de la ley y tendría repercusiones legales, en contra de la funcionaria y de quienes han hecho mal uso de la aplicación de la justicia. Alguien debe intervenir, porque el caso será denunciado públicamente.

REGRESARON.- Los ambulantes regresaron a la Plaza de Armas y ayer domingo lució con gran afluencia de personas y turistas; lejos está de ser considerado Patrimonio de la Humanidad mientras se siga permitiendo que la anarquía y los intereses de unos cuantos lidercillos sea lo que prevalezca.

INVASIÓN.- Además ya se vio que invadieron otras calles como Eje Vial, etcétera.

RESPETO.- El dirigente de Morena Sergio Serrano, pide que las autoridades electorales “respeten” las diputaciones plurinominales locales que le fueron asignadas aún sin ganar ningún distrito de mayoría, sin embargo, se trata de aplicar lo que diga la ley y punto, no de simpatías, merecimientos o consideraciones, de tal manera que la decisión final de los tribunales es lo que debe prevalecer y respetarse.

BASURA.- En muchos sectores, donde los recolectores de basura contratados por el municipio de la capital tienen acceso, aparecen muchos desechos regados en la vía pública, pues resulta que los empleados no la recogen por completo, porque se les dificulta su manejo y optan por llevarse únicamente bolsas grandes o deciden que tal o cual basura no deben recogerla. Es cierto que algunos ciudadanos no respetan el horario y la basura queda abandonada hasta el día siguiente, pero en parte el personal de la empresa recolectora también contribuye a la suciedad.

SANEAMIENTO.- Luego de las lluvias registradas autoridades de Salud, hacen una invitación a la población para que efectúe el saneamiento básico en sus viviendas y con esto inhibir la reproducción del mosco Aedes Aegypti, cuya picadura puede infectar a las personas con los virus del dengue.

ÚTILES ESCOLARES.- Para el ciclo escolar 2020 - 2021, la dirección de Infraestructura Municipal alista la entrega del programa de paquetes de útiles escolares a alrededor de 30 mil estudiantes de nivel primaria y secundaria.