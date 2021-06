NOMBRAMIENTOS.- La historia de la integración de los gabinetes de gobierno a lo largo de los sexenios siempre ha dado de qué hablar, los nuevos funcionarios son sin duda el rostro de la administración que entrará el próximo mes de septiembre aún cuando a diferencia de los sexenios anteriores, ahora no hay corporativismo lo que quita un lastre al nuevo gobierno, ya que anteriormente la lista de recomendados era interminable y en su mayoría los que llegaban le debían más el puesto al que los recomendó que al nuevo mandatario, lo que generaba funcionarios apáticos, flojos y con proyectos muy distintos al Ejecutivo en turno.

LOS PRIMEROS.- Cuando llegó Carlos Jonguitud a la gubernatura, lo primero que le preguntaron fue ¿Quién sería el nuevo presidente del PRI? Lo que es obvio ya no sucederá, pues el priato está en etapa terminal no sólo en SLP sino en todo el país. Regularmente la “gabinetitis” que se generaba tenía sólo un propósito: presionar al mandatario en turno con figuras políticas que buscaban subirse al carro del poder para seguir manteniendo sus privilegios, ahora al parecer no será igual y de ocurrir los potosinos señalarán con el dedo a los arribistas o buscachambas de sexenio que hacen antesala de tres meses en busca de un hueso.

RECOMENDADOS.- De esos y de los “recomendados” se deberá cuidar el nuevo gobierno, ya que por lo general se trata de cartuchos quemados que se venden muy bien, pero que son improductivos y ya en funciones es casi imposible verlos, no atienden a la gente y lo peor, sólo llegan a succionar el presupuesto, eso si, gozan de auto nuevo, chofer, presupuesto, celular de última generación, secretarias, ujieres, etcétera. Dios nos libre.

RESULTADOS.- Hoy se vislumbra una historia diferente, que deberá tener desde luego la experiencia de otras administraciones gallardistas, donde la gobernanza se basa en un gobierno participativo, lo que ha dado buenos resultados.

PRIMER NOMBRAMIENTO.- En un acto que responde a la exigencia social de ir conociendo el próximo gabinete con anticipación, el gobernador electo Ricardo Gallardo Cardona tuvo el acierto de anunciar la designación de J. Guadalupe Torres Sánchez como su próximo secretario general de gobierno, aprovechando la experiencia, tablas políticas y resultados. Además, es el hombre de todas sus confianzas.

A TEMBLAR.- Los grupos fácticos que usan su poder para tratar de debilitar a las instituciones y a los servidores públicos para someterlos u obligarlos a que les rindan cuentas y pleitesía, ya están preocupados y por eso mandan mensajes por medios a su alcance como lo han hecho siempre, sólo que ahora las cosas serán diferentes y por eso andan muy preocupados. El gobernador electo ya empieza a tomar decisiones que dan un panorama de cómo se vienen las cosas.

A OBSCURAS.- Usuarios del transporte urbano colectivo hacen un llamado a la Dirección de Comunicaciones y Transportes, para que se obligue a los choferes de las unidades a que por las noches enciendan las luces interiores. Explican que hay rutas donde van muy vacías las unidades, y se expone a los pasajeros a algún robo o a acoso por parte de desequilibrados.

EL REALITO.- Vecinos de algunas colonias que suelen ser afectadas durante las fallas en el acueducto de El Realito, sospechan que el Interapas no les dice toda la verdad, pues después de que se anunció la última reparación el agua les ha llegado de forma escasa, cuando ya debió normalizarse el servicio.

PROTOCOLOS.- Autoridades municipales de Soledad siguen apegándose a los protocolos que establece la Secretaría de Salud, como códigos de conducta para cuidar la salud y el bienestar de cada persona, sin embargo hay ciudadanos que han llegado a las oficinas sin cubrebocas, creyendo en que ya no es indispensable.

SILLAS DE RUEDAS.- Ciudadanos de Soledad que ocupen una silla de ruedas, tienen que presentar una nota médica en donde esté avalando la necesidad de la misma, o del bastón qué es lo que ampara la compra por parte del DIF Municipal, además de copia del INE y comprobante de domicilio, en las instalaciones del departamento, para que puedan ser beneficiados sin costo.