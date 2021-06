GALLARDO EN LA TRANSICIÓN.- El gobernador electo Ricardo Gallardo Cardona se tomó unos días de asueto con su familia tras la intensa campaña electoral realizada, pero ya reinició actividades con su primer círculo de colaboradores y preparar la entrega-recepción de la administración estatal, así como el diseño de su gabinete que estará conformado por los mejores hombres y mujeres.

LOS PRIMEROS DÍAS.- Comienzan a difundirse los programas, obras y acciones de los 100 primeros días de gobierno de Ricardo Gallardo Cardona, que serán históricos por su impacto en toda la entidad; se pueden mencionar desde ahora la rehabilitación integral de la red estatal de carreteras para favorecer la reactivación de la economía potosina, además de la expedición gratuita de licencias de conducir que actualmente están entre las más caras del país.

DURO PAQUETE.- La herencia de Xavier Nava al nuevo alcalde será desastrosa no sólo por el estado en que se encuentra la Capital y el enojo de los ciudadanos por la falta de mantenimiento de calles, bacheo, pavimentación, alumbrado, movilidad, seguridad pública, etcétera, sino por el costo que representará para el Ayuntamiento el desbarajuste que deja en materia de demandas laborales, por despidos al personal con muchos años, a quienes les quitó el empleo para acomodar a sus “cuates” abriendo un hoyo a la administración municipal.

CASTIGO.- Mérito será sin duda que el nuevo alcalde tome el “toro por los cuernos” y reinstale o pague a las madres de familia, trabajadoras a quienes la administración navista despidió sin cubrir lo que por ley les corresponde, y no se haga más grande el problema al nuevo Ayuntamiento. Las demandas laborales son justas y deben atenderse de esa manera, lo que dará un punto a favor del alcalde entrante y demostrará que hay un nuevo gobierno municipal que ve por sus ciudadanos, pero también por sus trabajadores, no como el que está por terminar a quien muchos potosinos castigaron con su voto.

PETATE DEL MUERTO.- El que no deja de asustar con el petate del muerto desde antes del inicio de las campañas electorales es Santiago Nieto, quien usando la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público asegura que hubo dinero “sucio” en las campañas, que investiga, que empresas fachadas, que el narco, que ya merito y así la lleva, alentando la especulación, el desgaste y la desinformación, pues hasta ahora, todo es saliva.

NO CAMPAÑAS, NO VACUNAS.- Como en la política no hay coincidencias, se da por hecho que apenas terminaron las campañas electorales y pasaron las elecciones y de inmediato se detectó una baja considerable y dramática en la aplicación de las vacunas contra el Covid-19, lo que en consecuencia provocó un alza en el número de casos y hospitalizaciones, así como de fallecimientos; no hay explicación, justificación o pretexto que valga, simplemente para el gobierno ya no hay razón de “ayudar” a la gente a cambio de votos.

HOY REGRESA.- Según prometió hace unos días, Xavier Nava regresa hoy a la alcaldía capitalina para concluir el trienio, y entregar a su sucesor en el cargo, mientras que en redes sociales se alienta a algunos grupos a darle un “recibimiento”.

TOPES.- De la colonia Lomas de Satélite, en el sur de esta capital, vecinos que habitan en ese sector se quejan que varios colonos han colocado a diestra y siniestra topes en varias de las calles. Aunque es de reconocerse que tales obstáculos impiden accidentes, también provocan problemas porque el tamaño de algunos de ellos se excede de lo normal, y provocan problemas a los automovilistas.

APOYO SOCIAL.-Reactivan los programas del DIF Municipal de Soledad, con la entrega de 60 paquetes de maternidad a recién nacidos, así como sillas de ruedas, el llamado es que la ciudadanía se acerque si tiene alguna necesidad.

VIVIENDAS.- El Instituto Municipal de la Vivienda continúa con el trabajo de dar certidumbre jurídica a los grupos vulnerables en asentamientos humanos irregulares quienes han obtenido una compra de buena fe; durante este año se han entregado 47 escrituras de predios.