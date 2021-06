AMPLIACIÓN.- Continúan los trabajos para el diseño y gestión del proyecto de la obra de ampliación del Aeropuerto Nacional de la Huasteca Potosina, ubicado en Tamuín, por lo que se mantienen reuniones con Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) y juntos realizan análisis de pre-inversión, costo-beneficio y proyectos ejecutivos para iniciar, como estaba previsto, en agosto del presente año, informó Arturo Esper Sulaimán, secretario de Turismo.

INVASION BRUTAL.- La plaza de Armas incluyendo el ala norte del Palacio de Gobierno, ha sido invadida por comerciantes ambulantes que descaradamente se instalan todos los días con la impunidad que les otorgó la autoridad municipal, entonces, en busca de votos que no consiguió. Si la autoridad municipal hereda ese grave problema, será la responsable de promover la anarquía, la ilegalidad y todo lo que pudiera pasar.

SIN VERGÜENZA.- Vaya que en Morena andan muy crecidos, arrebatando, pasando por encima de la ley, empezando por el dirigente que ya se va y por quienes consideran legal que el CEEPAC, no los ciudadanos, les regale diputaciones plurinominales a montones cuando no fueron capaces de ganar un solo distrito de mayoría, o sea, que los ciudadanos no quisieron tener diputados de Morena. La autoridad electoral no debe ceder a chantajes.

ALIANZA.- Al participar en la ciudad de Durango, en la Segunda Asamblea Ordinaria 2021 de la Asociación Nacional de Ciudades Mexicanas del Patrimonio Mundial, el Presidente Municipal de San Luis Potosí, Alfredo Lujambio Cataño reafirmó el compromiso del Gobierno de esta Capital para impulsar la Alianza para el resurgimiento del turismo entre las metrópolis que forman parte de esta agrupación. Consideró fundamental redoblar la unión de esfuerzos con las más de 12 ciudades del país que han recibido esta distinción por parte de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura – UNESCO-.

HAY CONDICIONES.- En la visita de la delegación de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados – ACNUR -, Giovanni Leppri, representante de dicha oficina, brazo de las Naciones Unidas - ONU -, destacó que “San Luis Potosí ofrece estabilidad y condiciones propicias para que migrantes desplazados a la fuerza de sus tierras, no se les vea como intrusos que vienen a arrebatar oportunidades a la gente local, sino se les tiende la mano en tres aspectos: Inclusión educativa, inclusión laboral, y atención a mujeres, niñas y adolescentes que hayan sufrido agresiones de género”.

PURO POTOSINO.- Con la finalidad de reactivar la economía de los emprendedores locales que son parte del programa “Puro Potosino”, la Dirección de Desarrollo Económico del Municipio de San Luis Potosí reinició los “Corredores Potosinos” en las instalaciones de la Unidad Administrativa Municipal (UAM).

PRESENCIA.- La Diputada Vianey Montes Colunga, mantiene una fuerte presencia política en los municipios de la zona Media del Estado, en dónde ha mantenido un contacto permanente con los diferentes sectores de la sociedad, trabaja de la mano con la sociedad, factores que extrañó su expartido Acción Nacional en las pasada elecciones. Así que seguramente se mantendrá vigente en la vida pública y política de la entidad pues resultados ha dado.

REGRESARON.- Funcionarios municipales que solicitaron licencias temporales para ausentarse de sus funciones en el municipio de Soledad, para participar en campañas políticas, empezaron a incorporarse a sus labores dentro de la administración municipal.

REGISTRADOS.- En lo que va del año, sólo en la Oficialía del Registro Civil número 2, se han realizado 400 registros extemporáneos de personas adultas que no contaban con su acta de nacimiento, evitando un juicio y el tradicional largo trámite.

LLAMADO.- La dirección de Protección Civil de Soledad hace un llamado a la población en general a mantener medidas higiénico sanitarias ante el Covid-19, independientemente del color que refleje el semáforo de riesgo epidemiológico.